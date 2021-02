राहुल गांधी का सवाल- जवानों का अपमान क्यों कर रही है सरकार, जमीन क्यों जाने दी जा रही है?

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में विवाद पर समझौता हो गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में इसका ऐलान किया गया है. हालांकि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है.



कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि कोई यथास्थिति नहीं होने का मतलब है, ना शांति और ना ही वैसा माहौल. भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन को क्यों चीन को दे रही है?

No status quo ante = No peace & tranquility.



Why is GOI insulting the sacrifice of our jawans & letting go of our territory?