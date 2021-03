मणिपुर के बीजेपी विधायकों पर राहुल गांधी ने कही ये बात, चुनाव आयोग ने किया खंडन

मणिपुर के विधायकों की अयोग्यता के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान का निर्वाचन आयोग ने खंडन किया है. आयोग के प्रवक्ता ने ऐसी किसी भी चर्चा को लेकर इनकार किया है.

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिये कहा था कि मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के 12 विधायकों की लाभ के पद पर रहने की वजह से अयोग्यता पर 2018 में ही फैसला हो गया था. लेकिन राज्यपाल बीजेपी विधायकों को बचा रहे हैं.



राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव आयोग ने भी मणिपुर के राज्यपाल को इस बाबत निर्देश दिया था. लेकिन राज्यपाल उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं.

12 BJP Manipur MLAs should have been disqualified in 2018 in office of profit case.



Now, ECI says that Manipur Governor has already been instructed about the same but no action has been taken yet.



Entirely unconstitutional of the Governor to protect BJP.