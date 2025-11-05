'हार से बचने का हथकंडा है...', राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के दावों पर बीजेपी का पलटवार

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है. जो कुछ हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, वही चीजें वे बिहार में भी कर रहे हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह सब चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है.
राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, "यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है. यह महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस पर हमला है." उन्होंने वोटर लिस्ट को सबूत बताते हुए कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक महिला के नाम पर बीस बार वोट डाला गया.
राहुल गांधी ने कहा, "अगर वोटर लिस्ट ही करप्ट है, जिसमें एक बूथ यहां है और दूसरा वहां है, तो किसी भी कार्यकर्ता को दी गई कोई ट्रेनिंग कैसे काम आएगी. जब चुनाव आयोग के डेटा में ही यह फर्जीवाड़ा है, तो ट्रेनिंग क्या करेंगी."
'यह लड़ाई लोकतंत्र और हमारे संविधान के लिए...'
महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा, "एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के धोखे का पर्दाफ़ाश किया है, जो वोट चोरी करके बीजेपी को राज्यों पर कब्ज़ा करने में मदद करता है. पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे चुनाव अब आज़ाद और निष्पक्ष नहीं रहे... सबूत के साथ!"
उन्होंने आगे कहा, "कोई राहुल गांधी या कांग्रेस या INDIA ब्लॉक से सहमत हो सकता है या असहमत, लेकिन यह राजनीति और विचारधाराओं के बारे में नहीं है. वोट चोरी पर दी गई प्रेजेंटेशन हर भारतीय को देखनी चाहिए, चाहे उसके राजनीतिक विचार कुछ भी हों. यह आपके वोट की कीमत के बारे में है, जो ज़ीरो हो जाती है क्योंकि भारत का चुनाव आयोग एक राजनीतिक पार्टी को लिस्ट में धोखेबाज़/नकली वोटर्स को शामिल करने की इजाज़त देता है."
उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ ही सालों में, भारत के चुनाव आयोग ने भारत के फलते-फूलते लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव रोकने के लिए सबसे बड़े धोखे में बदल दिया है. कोई भी चुनाव जीते या हारे, हर भारतीय को वोट की बराबर कीमत का अधिकार है. कुछ ही दिन पहले, हमने वर्ली और महाराष्ट्र के कुछ दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर फ्रॉड का पर्दाफ़ाश किया था."
आदित्य ठाकरे ने कहा, "हमने वोटर फ्रॉड के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई करने से मना कर रहा है. राहुल गांधी ने साफ तौर पर साबित कर दिया है कि हरियाणा चुनाव धोखेबाज़ वोटर्स को जोड़कर और हरियाणा के असली लोगों को सही आवाज़ और वोट न देकर चुराया गया था. यह लड़ाई भारत में और पूरे भारत में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव के लिए है. यह लड़ाई लोकतंत्र और हमारे संविधान के लिए है! वोट चोर, गद्दी छोड़ो!"
यह भी पढ़ें: 'क्या पता कांग्रेस को वोट किया हो...', हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के राहुल गांधी के दावे पर EC का जवाब
किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला...
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के वोट चोरी और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरे और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए. किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव के समय थाईलैंड, कोलंबिया चले जाते हैं और जो उन्हें "बाहर वाले" सिखाते हैं, वही आकर वह बोलते हैं.
किरेन रिजिजू ने पिछले पार्लियामेंट सेशन का जिक्र किया, जब राहुल गांधी ने एक महिला की फोटो को टी-शर्ट पर छपवाकर पहना था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस टी-शर्ट को पहन कर जगह-जगह घूमे थे. रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता खुद कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी नेता रहेंगे, तब तक वो कभी नहीं जीत सकते.
रिजिजू ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर (वोट चोरी का) 'SIR' बिहार में हुआ था, तो पार्टी ने तब कोई अपील क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास पोलिंग एजेंट नहीं है, तो वो बोल दें. रिजिजू ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने 7 चुनाव लड़े हैं, और अदालत ने कभी-कभी चुनाव रद्द भी किए हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी देश को गाली नहीं दी.
जेडीयू ने बताया 'नकली हाइड्रोजन बम'
राहुल गांधी के आरोपों पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया आई. केसी त्यागी ने सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव हार रही है, इसलिए उन्हें अपनी हार के लिए एक बहाना चाहिए. उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक बड़े पैमाने पर हार रहा है. केसी त्यागी ने राहुल गांधी के आरोपों को 'नकली हाइड्रोजन बम' बताया. उन्होंने कहा कि यह 'फुस फुस बम' था, उस तरह जैसे दिवाली के कुछ पटाखे दिखने में लगते हैं कि आवाज करेंगे लेकिन फुस करके रह जाते हैं. लोकतंत्र नहीं, कांग्रेस पार्टी का भविष्य खतरे में है.
'हार से बचने का हथकंडा...'
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल गांधी पर हमला किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में होने वाली करारी हार से अपना सिर बचाने का एक हथकंडा मात्र है. उन्होंने कहा, "यह सबको पता है कि राहुल गांधी देश के संविधान, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली और जनता के मताधिकार में विश्वास नहीं रखते हैं."
प्रधान ने आगे कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे आदर्श लोक में खोए हैं, जिसमें उनको लगता है कि 'न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहें, वहीं सही'. उन्होंने कहा कि इन सब बेबुनियाद हथकंडों की आड़ में वे बिहार चुनाव में होने जा रही हार से अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि ये हर बार एक झूठ लेकर आते हैं, फिर वो झूठ का बम फुस्स हो जाता है, इसके बाद ये नया झूठ लेकर आते हैं. उन्होंने राहुल गांधी को 'झूठ और फाल्स नैरेटिव के रिसर्च सेंटर' बताया है.
यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' की गूंज क्या बिहार चुनाव, बंगाल और SIR पर असर डालेगी?
अमित मालवीय ने आरोपों को बताया 'हास्यास्पद'
अमित मालवीय ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीधे तौर पर 'हास्यास्पद' बताया है. उन्होंने एक उदाहरण का जिक्र किया, जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक महिला ने दो बूथों पर 223 बार वोट डाला है.
मालवीय ने गणित का उदाहरण देते हुए कहा कि पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, यानी 11 घंटे तक चलती है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मुताबिक, इस महिला ने हर घंटे 20 बार वोट डाला यानी हर 3 मिनट में एक वोट डाला. उन्होंने सवाल किया कि सुरक्षा कर्मियों या पहचान सत्यापित करने वाले पोलिंग अधिकारियों ने इस सुपरवुमन को हर तीन मिनट में दो बूथों पर आते हुए क्यों नहीं देखा.
अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ अज्ञानता नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों, जैसे भारत के चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिनमें बार-बार इस तरह के बेबुनियाद आरोपों को खारिज किया है, उनमें जनता के विश्वास को कमजोर करने का एक नापाक प्रयास है.