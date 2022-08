Indian Railways: पुरी, अयोध्या, वाराणसी में करें मंदिरों के दर्शन, श्रद्धालुओं के लिए IRCTC लाया शानदार पैकेज, जानें डिटेल्स

Punya Teerth Yatra package by IRCTC: श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे विशेष पैकेजेस लेकर आती है. IRCTC ने एक हाल ही में एक पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें लोगों को पुरी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज की यात्रा करवाई जाएगी. इस पैकेज का नाम IRCTC ने पुण्य तीर्थ यात्रा रखा है. नौ रातों और दस दिनों वाले इस पैकेज को स्वदेश दर्शन के तहत भी चलाया जा रहा है. इसमें ट्रेन, बस, भोजन, गाइड, इंश्योरेंस आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

पैकेज की कीमत की बात करें तो यह दो कैटेगरी में आता है. पहला कम्फर्ट (थर्ड एसी) और दूसरा स्टैंडर्ड (स्लीपर) में. कम्फर्ट में सिंगल के लिए 32050 रुपये किराया रखा गया है, जबकि डबल के लिए 30800 रुपये प्रति व्यक्ति लगते हैं. ट्रिपल में यह किराया 30200 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाता है. वहीं, स्टैंडर्ड कैटेगरी की बात करें तो सिंगल में इसका किराया 23400 रुपये है. डबल में यह किराया 22150 रुपये है और ट्रिपल में यह किराया 21550 रुपये प्रति शख्स है.

बोर्डिंग और डि-बोर्डिंग प्वाइंट की बात करें तो 9 अक्टूबर, 2022 को मैसूर से डिपार्चर होगा. जबकि 10 अक्टूबर को आपको पूरी जर्नी ट्रेन में ही करनी होगी. इसके बाद, 11 अक्टूबर को आप पुरी पहुंचेंगे जहां पर जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर के दर्शन करेंगे. इसके बाद, 12 अक्टूबर को दोपहर में पुरी से चलेंगे और अगले दिन 13 अक्टूबर को गया पहुंचेंगे. इसके बाद वाराणसी ले जाया जाएगा, जहां पर 14 अक्टूबर को गंगा नदी में श्रद्धालु डुबकी लगा सकेंगे.

Take the soul-stirring journey with IRCTC's Punya Teerth Yatra starting from ₹18450/- onwards for 10D/9N . For details, visit https://t.co/u9DUZzXoLv@AmritMahotsav #AzadiKiRail