कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए अमरिंदर, हुए क्वारनटीन, गंभीर ने भी खुद को किया आइसोलेट

कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले ऑफिसर के संपर्क में आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को क्वारनटीन कर लिया है. वहीं, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी एकांतवास में चले गए हैं. अमरिंदर सिंह के होम क्वारनटीन होने की वजह से उनके सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं. इससे पहले भी वो कोरोना वायरस से पीड़ित कांग्रेस विधायकों के संपर्क में आने के कारण क्वारनटीन हुए थे.

दरअसल, दिल्ली में 31 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हिस्सा लिया था. इस कार्यक्रम में कई आईएएस अधिकारी भी शामिल हुए थे. सीएम अमरिंदर ने कई अधिकारियों से मुलाकात भी की थी. इन अधिकारियों में कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी खुद को भी सभी आयोजनों से अलग (पृथक) कर लिया है.

हाल के दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते दिखे हैं. बुधवार को उन्होंने केंद्र द्वारा पंजाब को जीएसटी का बकाया नहीं चुकाने के मामले पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया था. इस दौरान उन्होंने आपदा राहत कोष का पैसा नहीं दिए जाने की भी बात कही थी. इस दौरान भी वो कई लोगों के संपर्क में आए थे.

Due to a case at home, I have been in isolation awaiting my COVID test result. Urge everyone to follow all guidelines & not take this lightly. Stay safe!