पुणे: रास्ता न देने पर बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, घायल

पुणे में गैंगवार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. मंगलवार रात करीब 12 बजे सड़क पर एक वाहन को रास्ता न देने को लेकर घैवाल गैंग के चार सदस्यों ने खुलेआम फायरिंग कर दी. इस घटना में पीड़ित प्रकाश धुमाल को तीन गोलियां लगीं, जिन्हें सह्याद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं.

पुलिस के अनुसार घटना पुणे के कुथरुद इलाके में हुई. घैवाल गैंग से जुड़े चार आरोपी- मुसा शेख, रोहित अखाड़े, गणेश राउत और मयूर कुम्भारे अपने वाहन में सवार थे. इसी दौरान रास्ते में प्रकाश धुमाल के वाहन ने उन्हें रास्ता नहीं दिया, जिससे गुस्साए आरोपियों ने गाड़ी रोककर फायरिंग शुरू कर दी. मयूर कुम्भारे ने खुद गोली चलाई जो धुमाल के गले और जांघ में लगी. धुमाल को तुरंत सह्याद्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि प्रकाश धुमाल खुद निलेश घैवाल गैंग से जुड़ा है. इसी कारण इस घटना को गैंगवार के रूप में देखा जा रहा है. इसके अलावा कुथरुद इलाका गैंग एक्टिविटी का सेंटर रहा है, जहां निलेश घैवाल गैंग और अन्य गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही है.

पुलिस ने शुरू की बदमाशों की तलाश

पुलिस सूत्रों ने बताया कि चारों आरोपी घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए. रोहित अखाड़े निलेश घैवाल गैंग का प्रमुख सदस्य है, जिसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. मुसा शेख, गणेश राउत और मयूर कुम्भारे भी गैंग से जुड़े होने के कारण संदिग्ध हैं. पुणे पुलिस ने सभी थानों में इनकी तलाशी के अलर्ट जारी कर दिए हैं. अपराध शाखा की टीम भी मामले की जांच कर रही है.

