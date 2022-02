प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की शादी को हुए 25 साल पूरे, ट्विटर पर दी शुभकामनाएं

कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) और जाने माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) आज यानी 18 फरवरी को अपनी शादी की सिल्वर जुबली मना रहे हैं. दोनों की शादी को आज 25 साल पूरे हो गए हैं.

रॉबर्ट वाड्रा ने ट्विटर पर अपनी पत्नी प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं दी हैं. रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी को 'P' कहकर बुलाते हैं. उन्होंने लिखा है- हैप्पी सिल्वर एनिवर्सरी पी… 25 साल के साथ ने हमें एक बनाया है. एक-दूसरे के बारे में हमारी समझ इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, जो प्यार, सम्मान और ताकत से भरी है. आगे भी ये साथ वर्षों तक रहे, और हम दोनों मिलकर अपने सभी लक्ष्य पाएं.

Happy silver Anniversary P… 😍🤗

25 years of togetherness has

made us grow as one.

Our understanding of each other couldn’t have been better..full of love, respect and strength.

Looking forward to many years of happiness and helping achieve all our goals together🤗 pic.twitter.com/L5YJi6e599