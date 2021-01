पीएम मोदी आज IIM संबलपुर के स्थाई कैंपस की आधारशिला रखेंगे, 2022 तक पूरा होगा निर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि वे शनिवार को ओडिशा के आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का शिलान्यास करेंगे. यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा. यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, जिसमें प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से आधारशिला रखेंगे.

बता दें कि IIM संबलपुर के स्थाई कैंपस के शिलान्यास कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी भी मौजूद रहेंगे.

शिलान्यास कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए छात्रों और स्टार्ट अप की दुनिया के लोगों से जुड़ने की अपील की. साथ ही उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में IIM संस्थानों का बड़ा योगदान है और देश को इसपर गर्व है.



जानकारी के मुताबिक, IIM संबलपुर कैंपस का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा. यहां बनने वाली सभी इमारतें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी. ये इमारतें ऊर्जा के मामले में किफायती तो होंगी ही, साथ ही हरित श्रेणी की होंगी और ‘जीआरआईएचए’ के मानकों के अनुरूप होंगी.

At 11 AM tomorrow, 2nd January, will lay the foundation stone for the permanent campus of IIM-Sambalpur. Would especially call upon my student friends and those in the world of start-ups to join the programme. India is proud of the rich contributions of IIMs to national progress.