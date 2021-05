पीएम मोदी ने ट्वीट कर गुरुदेव टैगोर की जयंती पर किया नमन

आज राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती है. गुरुदेव की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें याद किया है, नमन किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि टैगोर जयंती पर मैं महान गुरुदेव टैगोर को नमन करता हूं.

On Tagore Jayanti, I bow to the great Gurudev Tagore. May his exemplary ideals keep giving us strength and inspiration to build the India he dreamt of.