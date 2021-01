‘सपनों का अंबार...अंबर सी आस’, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पीएम मोदी की लिखी कविता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों को खास तौर पर बधाई दी. साथ ही पीएम मोदी ने अपनी लिखी एक कविता भी साझा की, जो लोगों को भा गई. पीएम मोदी ने गुजराती में इस कविता को लिखा, सूर्य देव का बखान किया. फिर बाद में लोगों के साथ इसका हिन्दी अनुवाद भी साझा किया, जो कि वायरल हो गया.



पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आज सुबह मैंने गुजराती में एक कविता साझा की थी. कुछ साथियों ने इसका हिन्दी में अनुवाद कर मुझे भेजा है. उसे भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं’



पीएम मोदी की कविता की शुरुआत ‘अंबर से अवसर और आंख में अंबर’ के साथ होती है, जो कि अंत में सूर्य देव का बखान करते हुए समाप्त होती है.

