LIVE: विजय चौक पर राहुल गांधी का प्रदर्शन, सिलेंडर-बाइक पर चढ़ाई फूल माला

महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के चलते कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन कर रही है. इसके लिए राहुल गांधी विजय चौक पहुंच चुके हैं. उनके साथ कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी वहां हैं. तमिलनाडु में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है. वहीं प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं.

- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ महंगाई और बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर फूल की माला चढ़ाई.

Daro mat.



The Congress party is resolved for a #MehangaiMuktBharat!



We will fight until all your problems are solved.

We will fight until all your needs are prioritised. pic.twitter.com/OIRzobf25o