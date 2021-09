Patym CEO की 7 घंटे 45 मिनट की 'Zoom Call', लोगों ने किए फनी कमेंट्स

कोरोना काल में जूम कॉल ही ऑफिस के मालिक और वहां के कर्मचारियों के लिए एक ऐसी ऑक्सजीन बन गया है जिसके बिना ना कोई दिन पूरा होता है और ना ही कोई टास्क पूरा माना जाता है. लेकिन यहां भी पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने अपनी तरफ से इतिहास रच दिया है. दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे लंबी जूम मीटिंग कर डाली है. कितनी देर की? पूरे- 7 घंटे 45 मिनट की.

Patym CEO की 7 घंटे 45 मिनट की 'Zoom Call'

विजय की तरफ से खुद ही सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है. वे लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी की शायद सबसे लंबी जूम कॉल खत्म की है- 7 घंटे 45 मिनट की. पेटीएम सीईओ का ये ट्वीट वायरल हो चुका है. लाइक तो आए हैं, लेकिन मजेदार वो कमेंट हैं जहां पर विजय शेखर शर्मा की लोग खिंचाई कर रहे हैं. कोई अपना निजी अनुभव बता रहा है तो कोई उनके दावे पर ही चुटकी ले रहा है.

With whom ? Still you didn't break my record. I used to talk to my gf 10 hours continuously.

Not to be proud of - I hope it was well organised and you would have saved few hours at least. #Whatnottodo #Online https://t.co/WfEktYhg4V