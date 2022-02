Parliament Budget Session LIVE: राज्यसभा में दी गई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि, वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश

Parliament Budget Session 2022 LIVE: संसद के बजट सत्र के छठे दिन आज लता मंगेशकर को याद किया गया. राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने लता मंगेशकर के लिए शोक संदेश पढ़ा. इसके बाद संसद की कार्यवाही को फिलहाल एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया.

गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन का समय बदला

Asaduddin Owaisi पर हुए हमले के मामले में अब गृह मंत्री अमित शाह 2 बजकर 30 मिनट पर संबोधन देंगे. इससे पहले वह सुबह 11.30 बजे जवाब देने वाले थे. ओवैसी की गाड़ी पर हापुड़ टोल प्लाजा पर गोलीबारी हुई थी.

राज्यसभा में लता मंगेशकर की याद में एक मिनट का मौन रखा गया. इसके बाद कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया.

Rajya Sabha Members observe a minute's silence as they pay tribute to the legendary singer #LataMangeshkar



House adjourned for one hour. pic.twitter.com/KaJyMuh8iX