करतारपुर पर PAK की नई चाल, भारत ने राजनयिक को किया तलब

पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन की जिम्मेदारी नए संस्थान को सौंप दी है. पाकिस्तान के इस निर्णय की भारत ने निंदा की थी. वहीं, अब विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया है. पाक अधिकारी विदेश मंत्रालय के सामने पेश होने के लिए साउथ ब्लॉक पहुंच गए हैं.

बता दें कि गुरुद्वारे के रख रखाव का काम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीन कर नए संस्थान को सौंपा गया है. खास बात है कि गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं है. अब करतारपुर गुरुद्वारे की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है.

