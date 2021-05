Indian Railways Oxygen Express: मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकर भारतीय रेलवे की 'ऑक्सीजन एक्‍सप्रेस' पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से दिल्‍ली की ओर रवाना कर दिए गए हैं. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के माध्‍यम से इसकी जानकारी दी और कहा कि रेलवे की यह खास ट्रेन कोरोना महामारी से लड़ाई में देश को मजबूती दे रही है. उन्‍होंने यह भी बताया कि यह मेडिकल ऑक्सीजन भारतीय वायुसेना की मदद से सिंगापुर से आई है जिसे अब दिल्‍ली के लिए भेजा जा रहा है.

Oxygen tanks are being loaded from Durgapur, West Bengal on #OxygenExpress to provide Liquid Medical Oxygen for patients in Delhi.



These cryogenic tanks were flown in from Singapore by @IAF_MCC to strengthen our battle against the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/0zfrlk0gUQ