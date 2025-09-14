scorecardresearch
 

अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमला मामले में NIA का बड़ा एक्शन, 3 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

एनआईए ने शुक्रवार को अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. मामले की जांच के दौरान एजेंसी को पता चला कि विदेश में बैठे हैंडलर्स से लोकल ऑपरेटिव्स को UPI और MTSS जैसे चैनलों के जरिए टेरर फंडिंग की गई थी.

NIA ने अमृतसर ग्रेनेड हमला मामले में दायर की चार्जशीट. (File Photo: ITG)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमला मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. शुक्रवार को मोहाली (पंजाब) के विशेष एनआईए कोर्ट में दायर चार्जशीट में विशाल गिल, भगवंत सिंह उर्फ मन्ना भट्टी और दीवान सिंह उर्फ सनी को इस साजिश और हमले को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए आरोपी बनाया गया है.

एनआईए के अनुसार, विशाल गिल उन दो बाइक सवार हमलावरों में से एक था, जिसने 15 मार्च 2025 की सुबह तड़के मंदिर पर ग्रेनेड फेंका था. दूसरा हमलावर गुरसिदक सिंह उर्फ सिदकी हमले के दो दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था.

आरोपियों की भूमिका

चार्जशीट के अनुसार, भगवंत सिंह उर्फ मन्ना भट्टी ने हमले से पहले और बाद में हमलावरों को शरण दी और ग्रेनेड छिपाने में मदद करके, टोही के लिए मोटरसाइकिल उपलब्ध कराकर, हमले से पहले व बाद में लॉजिस्टिक सहायता देकर उनकी मदद की थी. वहीं, दीवान सिंह उर्फ सनी पर सह-आरोपियों को शरण देने और सबूत नष्ट करने में उसकी भूमिका का आरोप लगाया है.

गया से एक अन्य आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में एक अन्य प्रमुख आरोपी शरणजीत कुमार को एनआईए ने 5 सितंबर 2025 को बिहार के गया से गिरफ्तार किया था. उसके और विदेश में रह रहे फरार आरोपी बादलप्रीत सिंह के खिलाफ जांच जारी है.

एनआईए की जांच (केस नंबर RC-08/2025/NIA/DLI) में ये भी सामने आया है कि विदेशी हैंडलर्स से स्थानीय ऑपरेटर्स को यूपीआई और एमटीएसएस चैनलों के माध्यम से आतंकी फंडिंग की गई थी, जिसकी गहन जांच की जा रही है.

लोगों में डर पैदा करने था हमले का उद्देश्य

NIA ने बताया कि मामले में अन्य फरार लोगों की पहचान करने और हमले में शामिल आतंकी मॉड्यूल के इंटरनेशनल नेटवर्क का पता लगाने के लिए कोशिश जारी है. ये हमला भारत और विदेश में सक्रिय आतंकी ऑपरेटर्स की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में लोगों के अंदर डर पैदा करना, सांप्रदायिक अशांति या वैमनस्य को भड़काना था.

