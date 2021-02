NEWSWRAP: पढ़ें शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें

डोभाल के आफिस की रेकी पिछले साल की गई थी. मलिक ने डोभाल के ऑफिस और श्रीनगर में अन्य इलाकों का वीडियो रिकॉर्ड किया था. मलिक ने ये वीडियो अपने आकाओं को पाकिस्तान भेजे थे. इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. साथ ही पढ़ें शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें

1. जैश आतंकी ने की NSA अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी, वीडियो मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जम्मू के गंग्याल पुलिस स्टेशन में मलिक के खिलाफ यूएपी की धारा 18 और 20 के तहत केस दर्ज किया गया है. मलिक को जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर-ए-मुस्तफा का प्रमुख बताया जा रहा है. उसे अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया था. मलिक के पास पास हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे.

2.पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, तजाकिस्तान में था केंद्र, 6.3 की तीव्रता

उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रात 10.31 बजे आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया. भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी दिखा. भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई.

3.कन्नौज: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ट्रक से टकराई कार, 6 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में तालग्राम क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण हादसा हुआ. एक्सप्रेस वे पर कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई. बताया गया है कि भीषण कोहरे के चलते एक्सप्रेस वे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. राहगीरों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने सभी मृतकों को पोस्टमॉर्टम के लिये भेजने के साथ ही उनकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

4.कोहरे के आगोश में दिल्ली, हवा भी 'बहुत खराब', जानें मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल रहा है. ठंड से राहत मिलने के बीच दिल्ली-एनसीआर में आज फिर घना कोहरा (Dense Fog) छाया हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

5. बीजेपी पार्टी है कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी चला आएः कैलाश विजयवर्गीय

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave East 2021) के चौथे संस्करण में आयोजित FUNDAMENTAL FACTS: Campaign Cacophony: The Art of Secular Appeasement में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए. पिछले छह साल की तपस्या और चुनाव की तैयारी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम 200 फीसदी जीतेंगे. हमारा मुख्यमंत्री बनेगा. लेकिन एक बात बता दूं कि हमारी पार्टी है कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी चला आए.