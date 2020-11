Weather Updates: उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, दिल्ली में 7 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान

देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है. तापमान में तेजी से गिरावट आने के साथ शीत लहर का अहसास भी होने लगा है. दिल्ली में आज यानी रविवार को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. 22 नवंबर को साल का न्यूनतम तापमान और सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.



मौसम विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाएं चल सकती हैं. उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ने के चलते सोमवार को रात के तापमान में मामूली इजाफा होने का अनुमान जताया है.

Mercury level dips in Delhi; India Meteorological Department (IMD) forecasts a minimum temperature of 7° Celsius and a maximum of 24° Celsius today.



Delhi to experience 'Fog/mist in the morning and partly cloudy sky later', as per IMD forecast.



