Weather Today: लखनऊ में कोहरा...पटना में खिली धूप, जानें उत्तर भारत का मौसम

उत्तर भारत में ठंड ने अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है. रात के समय न्यूनतम तापमान में हर दिन गिरावट आ रही है तो वहीं, दिन का तापमान भी सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है. देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में सुबह के समय आसमान में धुंध देखने को मिल रही है. वहीं, हिमाचल एवं कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है.

दिल्ली के मौसम की जानकारी

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज (मंगलवार), 29 नवंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है. इसके साथ ही अगले दो दिन में सुबह के वक्त आसमान में धुंध बढ़ सकती है. जबकि बिहार में आसमान साफ है. पटना में सुबह से ही धूप देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं देश भर के विभिन्न राज्यों में आज कितना रहेगा तापमान.

उत्तर प्रदेश का मौसम

उत्तर प्रदेश का मौसम भी शुष्क रहने वाला है. राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो मौसम में तब्दीली के आसार कम हैं. हालांकि, आने वाले दिनों में यहां लगातार तापमान में गिरावट हो सकती है. सोमवार को लखनऊ का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. नोएडा की बात करें तो आज यहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके साथ ही सुबह के वक्त आसमान में धुंध रह सकती है.

Due to easterly wave, isolated/Scattered light/moderate rainfall very likely over Andaman & Nicobar Islands, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep during next 4-5 days.