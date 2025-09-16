scorecardresearch
 

इंटरपोल का बड़ा अभियान: ऑपरेशन लायनफिश-मेयाग में 76 टन ड्रग्स जब्त, 386 गिरफ्तार

इंटरपोल ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें 76 टन ड्रग्स और 297 मिलियन मेथ की गोलियां जब्त की गईं. यह ऑपरेशन भारत सहित 18 देशों में चलाया गया, जिसमें 386 गिरफ्तारियां हुईं.

इंटरपोल ने ड्रग तस्करी के खिलाफ छेड़ा युद्ध (Representative Image)
ड्रग्स तस्करी के खिलाफ इंटरपोल ने एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाया है, जिसका नाम 'ऑपरेशन लायनफिश-मेयाग III' है. यह ऑपरेशन भारत समेत 18 देशों में सिर्फ दो हफ्तों में चलाया गया. इस ऑपरेशन में 76 टन ड्रग्स, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 6.5 बिलियन डॉलर है, जब्त की गई. इस दौरान 386 गिरफ्तारियां भी हुईं.

इस ऑपरेशन को इंटरपोल की अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय ड्रग-रोधी कार्रवाई में से एक माना गया है. 

ऑपरेशन में रिकॉर्ड 297 मिलियन मेथ की गोलियां जब्त की गईं, साथ ही फेंटानिल, हेरोइन, कोकीन और प्रीकर्सर का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया. ड्रग्स को सर्फबोर्ड, टी बॉक्स, कैट फूड और कॉफी मशीन में छिपाया गया था.

भारत से फेंटानिल की जब्ती...

इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा फेंटानिल भारत से जब्त किया गया है. जब्त की गई फेंटानिल की मात्रा इतनी थी कि इससे 15.1 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी. फेंटानिल एक ओपिऑइड ड्रग है, जो पूरी तरह से लैब में तैयार किया जाता है. हालांकि, इसे पेन किलर के रूप में मंजूरी मिली हुई है, लेकिन इसका गैरकानूनी तरीके से भारत में उत्पादन किया जाता है.

