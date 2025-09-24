राहत किट पर डिप्टी CM शिंदे की तस्वीर, मराठवाड़ा में मचा सियासी तूफान

मराठवाड़ा में भारी बारिश से किसान बेहाल हैं. खेती, घर और मवेशियों का भारी नुकसान हुआ है. किसान आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं, लेकिन उन्हें खड़ा करने के बजाय नेता राजनीति में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं.

इसी बीच, मराठवाड़ा का दौरा करने पहुंचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विवादों में घिर गए. विवाद तब उठा जब उनकी ओर से भेजी गई मदद की किट पर उनकी और पालकमंत्री प्रताप सरनाईक की फोटो छपी मिली. आज सुबह ठाणे से शिंदे गुट की ओर से 50 टेंपो राहत सामग्री परंडा तहसील (धाराशीव जिला) में पहुंची. जब किट बांटी गईं तो उस पर उपमुख्यमंत्री शिंदे, प्रताप सरनाईक और विधायक तानाजी सावंत की तस्वीरें नजर आईं.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र सरकार ने 9 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिजर्व फंड के उपयोग को दी मंजूरी

जैसे ही यह सामने आया, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और मनसे नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. शिवसेना नेता संजय राऊत ने कहा कि यह राहत नहीं बल्कि क्रेडिट लेने की होड़ है. उन्होंने टिप्पणी की कि अगर नीयत साफ होती तो किट पर तस्वीरें नहीं छापी जातीं. वहीं, मनसे नेता अविनाश अभ्यंकर ने कहा कि शिंदे गुट को शर्म आनी चाहिए, जो बाढ़ पीड़ितों की मदद में भी प्रचार तलाश रहे हैं.

Advertisement

शिंदे ने अपने बचाव में कहा कि फोटो पर नहीं बल्कि किट में क्या है और यह किनके लिए है, उस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 31 लाख किसानों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा पहले ही कर दी है. हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए नियमों को शिथिल कर और मदद दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी नुकसान का जायजा ले रहे हैं.

किट में क्या है?

शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से भेजे गए इस किट में एक परिवार के लिए एक हफ्ते तक जरूरी सामान शामिल है. इसमें नए कपड़े, जूते, स्वेटर, छाते, खाने-पीने का सामान और महिलाओं के लिए अलग से आवश्यक वस्तुएं रखी गई हैं. 50 से अधिक टेंपो में यह सामग्री भेजी गई. 2019 में सांगली और कोल्हापुर की बाढ़ के दौरान भी इस तरह की किट भेजी गई थीं.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर...7 की मौत, 10 घायल, CM ने 2215 करोड़ के मुआवजे का किया ऐलान

मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में बाढ़ से नुकसान

पिछले एक महीने से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. मराठवाड़ा, उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर है. सभी डैम भर चुके हैं और पानी छोड़ा जा रहा है. मराठवाड़ा में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश ने तबाही मचाई है. खेतों और गांवों में नदियों का पानी घुस गया है. तीन-तीन दिन तक पानी नहीं उतरने से सोयाबीन, कपास, तूर, बाजरा, प्याज और टमाटर जैसी फसलें सड़ गई हैं. तेज बहाव से जमीन भी बह चुकी है, जिसका असर आने वाले सीजन तक रहने की संभावना है.

Advertisement

अब तक का आंकड़ा

मराठवाड़ा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. सैकड़ों जानवर बह गए हैं. एनडीआरएफ के नियमों से हटकर किसानों की मदद का वादा उपमुख्यमंत्री शिंदे ने किया है.

---- समाप्त ----