राहत किट पर डिप्टी CM शिंदे की तस्वीर, मराठवाड़ा में मचा सियासी तूफान

मराठवाड़ा में भारी बारिश से खेती और मवेशियों का भारी नुकसान हुआ है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से भेजी गई राहत किट पर उनकी और नेताओं की तस्वीरें छपने से राजनीति गरमा गई. शिवसेना (उद्धव गुट) और मनसे ने इसे क्रेडिट लेने की कोशिश बताया.

मदद के किट पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर छापी गई थी, जिसपर विवाद हो गया. (Photo- ITG)
मराठवाड़ा में भारी बारिश से किसान बेहाल हैं. खेती, घर और मवेशियों का भारी नुकसान हुआ है. किसान आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं, लेकिन उन्हें खड़ा करने के बजाय नेता राजनीति में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं.

इसी बीच, मराठवाड़ा का दौरा करने पहुंचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विवादों में घिर गए. विवाद तब उठा जब उनकी ओर से भेजी गई मदद की किट पर उनकी और पालकमंत्री प्रताप सरनाईक की फोटो छपी मिली. आज सुबह ठाणे से शिंदे गुट की ओर से 50 टेंपो राहत सामग्री परंडा तहसील (धाराशीव जिला) में पहुंची. जब किट बांटी गईं तो उस पर उपमुख्यमंत्री शिंदे, प्रताप सरनाईक और विधायक तानाजी सावंत की तस्वीरें नजर आईं.

जैसे ही यह सामने आया, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और मनसे नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. शिवसेना नेता संजय राऊत ने कहा कि यह राहत नहीं बल्कि क्रेडिट लेने की होड़ है. उन्होंने टिप्पणी की कि अगर नीयत साफ होती तो किट पर तस्वीरें नहीं छापी जातीं. वहीं, मनसे नेता अविनाश अभ्यंकर ने कहा कि शिंदे गुट को शर्म आनी चाहिए, जो बाढ़ पीड़ितों की मदद में भी प्रचार तलाश रहे हैं.

शिंदे ने अपने बचाव में कहा कि फोटो पर नहीं बल्कि किट में क्या है और यह किनके लिए है, उस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 31 लाख किसानों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा पहले ही कर दी है. हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए नियमों को शिथिल कर और मदद दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी नुकसान का जायजा ले रहे हैं.

किट में क्या है?

शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से भेजे गए इस किट में एक परिवार के लिए एक हफ्ते तक जरूरी सामान शामिल है. इसमें नए कपड़े, जूते, स्वेटर, छाते, खाने-पीने का सामान और महिलाओं के लिए अलग से आवश्यक वस्तुएं रखी गई हैं. 50 से अधिक टेंपो में यह सामग्री भेजी गई. 2019 में सांगली और कोल्हापुर की बाढ़ के दौरान भी इस तरह की किट भेजी गई थीं.

मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में बाढ़ से नुकसान

पिछले एक महीने से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. मराठवाड़ा, उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर है. सभी डैम भर चुके हैं और पानी छोड़ा जा रहा है. मराठवाड़ा में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश ने तबाही मचाई है. खेतों और गांवों में नदियों का पानी घुस गया है. तीन-तीन दिन तक पानी नहीं उतरने से सोयाबीन, कपास, तूर, बाजरा, प्याज और टमाटर जैसी फसलें सड़ गई हैं. तेज बहाव से जमीन भी बह चुकी है, जिसका असर आने वाले सीजन तक रहने की संभावना है.

अब तक का आंकड़ा

मराठवाड़ा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. सैकड़ों जानवर बह गए हैं. एनडीआरएफ के नियमों से हटकर किसानों की मदद का वादा उपमुख्यमंत्री शिंदे ने किया है.

---- समाप्त ----
