ओडिशा: महादेव मंदिर में कुत्ते को घुमाना शख्स को पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया केस

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के महादेव मंदिर के परिसर में कुत्ते को घुमाना एक शख्स को महंगा पड़ गया. सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से कहा गया है कि व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. व्यक्ति का नाम तूफान सामन्त्रे है. ओयूपी कानून (Odisha Urban Police Act) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सामन्त्रे शुक्रवार को श्री बकेरेश्वर महादेव मंदिर के एक संरक्षित स्मारक के पास अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलते हुए फोटो खिंचवा रहा था.

We have taken note of an unsavoury incident near the protected monument of Sri Bakreswar Mahadev in Bhubaneswar from Social media. pic.twitter.com/lCS09KODnj