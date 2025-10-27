scorecardresearch
 

महाराष्ट्र में कर्ज से परेशान शख्स ने की आत्महत्या, ऑनलाइन गेमिंग का था आदी

ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण एक शख्स ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि मृतक समाधान नानवरे पिछले सात वर्षों से बार्शी के शिवाजीनगर क्षेत्र में 'डायमंड सैलून' नाम से कारोबार चलता था. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में वे मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम का आदी हो गया था.

महाराष्ट्र में कर्ज से परेशान शख्स ने की आत्महत्या. (photo: ITG)
महाराष्ट्र में कर्ज से परेशान शख्स ने की आत्महत्या. (photo: ITG)

महाराष्ट्र के बार्शी तालुका स्थित कुसलंब गांव में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण 32 वर्षीय समाधान तुकाराम नानवरे ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि मृतक ने दोस्तों, रिश्तेदारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और निजी उधारदाताओं से बड़ी रकम उधार ली थी, जिसे उसने गेम में लगाया था.

परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी और तीन वर्षीय बेटा दीवाली के लिए धोकी (धाराशिव जिला) में अपने माता-पिता के घर गए थे. 24 अक्टूबर की रात को समाधान ने अपनी मां और बहनों के साथ डिनर किया, बातचीत की और रात 11:30 बजे दूसरे कमरे में सोने चले गए. सुबह 5 बजे जब उनकी मां रसोई में पानी गर्म करने गईं, तो उन्होंने पाया कि समाधान ने लोहे के लैच से फांसी लगा ली है. परिवार के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

दोस्तों-रिश्तेदारों से लिया कर्ज

पुलिस ने बताया कि समाधान नानवरे पिछले कुछ सालों से मोबाइल पर खेले जाने वाले चक्री गेम के आदी हो गया था. इसी के चलते उन्होंने दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भारी कर्ज लिया था. परिवार के समझाने के बावजूद जब वह नहीं माने तो उन्होंने कर्ज के बोझ के कारण फांसी लगाकर जान दे दी.

परिवार ने बताया कि गेम की लत ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. समाधान ने दोस्तों, रिश्तेदारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और निजी उधारदाताओं से बड़ी रकम उधार ली थी. इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पैसे उधार लेकर गेम में निवेश किया. परिवार ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे.

परिवार ने बताया कि छह महीने पहले समाधान के पिता की हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसके कारण परिवार पहले से ही कर्ज में डूबा था. उनके परिवार के पास न तो जमीन है और न ही कृषि भूमि है. वह अपने परिवार में कमाने वाले एकमात्र सदस्य थे.

बैन के बावजूद जारी है ऑनलाइन गेम

राज्य में, धाराशिव सहित कई स्थानों पर ऐसी ही आत्महत्याएं हुई हैं. इन घटनाओं के बाद, विधानसभा में MLA कैलाश पाटिल और लोकसभा में MP ओमराजे निंबालकर समेत कई जनप्रतिनिधियों ने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी. इसके बाद भी सरकार ने कुछ गेम्स पर बैन भी लगा दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गेम अब नए नाम और स्थानीय नेटवर्क के जरिए फिर से खेले जा रहे हैं.

स्थानीय एजेंटों द्वारा गेम खेलने के लिए जरूरी यूजर आईडी आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है. ये डिजिटल जुआ युवाओं को मौत की और धकेल रहा है.

(इनपुट- गणेश जाधव)

---- समाप्त ----
