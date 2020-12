कृषि कानूनों के खिलाफ TMC करेगी प्रदर्शन, ममता बोलीं- तुरंत वापस ले केंद्र सरकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की है कि केंद्र सरकार को तुरंत नए कृषि कानूनों का वापस लेना चाहिए. बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी. ममता बनर्जी ने इसके लिए शुक्रवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है.



कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर भारत में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिनका अब ममता ने भी समर्थन कर दिया है. ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें किसान और खेती को लेकर काफी चिंता है, केंद्र सरकार को इन कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए.



ममता ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा. ममता बोलीं कि वो शुरुआत से ही इन कानूनों का विरोध कर रही हैं.



The GOI is selling everything. You cannot sell Railways, Air India, Coal, BSNL, BHEL, banks, defence, etc. Withdraw ill-conceived disinvestment & privatization policy. We must not allow treasures of our nation to be transformed into BJP party’s personal assets.