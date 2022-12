प्रशासन के आदेश के उल्लंघन मामले में महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर और अन्य मंत्री बरी

महाराष्ट्र के मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और अन्य भाजपा नेताओं जैसे प्रवीण दरेकर और अतुल शाह को प्रशासन के आदेश के उल्लंघन के लिए आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में बरी कर दिया है.

इन राजनीतिक नेताओं पर 2021 में, मालेगांव में हुए सांप्रदायिक दंगों पर महा विकास अघडी (एमवीए) सरकार के रवैये के खिलाफ आंदोलन में प्रशासन के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. आंदोलन के दौरान, एक मेट्रो रेल परियोजना के बैरिकेड्स हटा दिए गए, जहां काम चल रहा था.

आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 269 (spread of infections and not to the cause of infection), 447 (criminal trespass) के तहत मामला दर्ज किया था और निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों को भी लागू किया गया था.

आरोपों के खिलाफ दलील देते हुए अधिवक्ता अखिलेश चौबे ने अदालत में कहा कि हालांकि जहां आंदोलन किया गया था वहां सीसीटीवी कैमरे थे, अदालत के समक्ष कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किया गया. इसके अलावा, अभियुक्तों के खिलाफ मामला साबित करने के लिए पुलिस गवाहों के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि निषेधाज्ञा अधिकारियों द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई थी.

गिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एनए पटेल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन नेताओं बरी करने का आदेश पारित किया है. मामले में डीटेल्ड आदेश बाद में उपलब्ध कराया जाएगा.