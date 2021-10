LIVE News Today: सेंसेक्स ने फिर बनाया रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा

प्रदर्शनकारी किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो चुका है. अमृतसर में देवी दासपुरा गांव में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं. रेल रोको आंदोलन के बारे में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि ये अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग जगह होगा. पूरे देश में वहां के लोगों को पता रहता है ​कि हमें कहां ट्रेन रोकनी है.

Punjab: Farm law protestors sit on the railway track at Devi Dasspura village in Amritsar following the farmer's union call for 'Rail Roko Andolan' today pic.twitter.com/lQrKImJKso