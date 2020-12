देश में तेंदुओं की आबादी में बड़ा इजाफा, पीएम मोदी बोले- ग्रेट न्यूज

देश में तेंदुओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है. ये खबर वन्यजीव प्रेमियों के लिए तो खुशी की है ही, साथ ही सरकार भी इस सकारात्मक वृद्धि से गदगद नजर आ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे ग्रेट न्यूज बता रहे हैं.

पीएम मोदी ने मंगलवार को इस मसले पर ट्वीट किया है. ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है, ''ग्रेट न्यूज! शेर और बाघ के बाद अब तेंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी. उन सभी को शुभकामनाएं जो जानवरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं. हमें ये प्रयास जारी रखने होंगे और अपने जानवरों का जीवन सुरक्षित बनाना होगा.''

दरअसल, सोमवार को ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018' रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट को जारी करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ''ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत में अब तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है. 2014 के बाद तेंदुओं की आबादी में 60 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है.'' यानी ये इजाफा चार सालों का है.

Congratulations to the States of MP(3,421), Karnataka(1783) and Maharashtra(1690) who have recorded the highest leopard estimates.



Increase in Tiger, Lion & Leopards population over the last few years is a testimony to fledgling wildlife & biodiversity. pic.twitter.com/LsJcUPOEsr