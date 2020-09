सोशल मीडिया में जजों पर 'निशाना', बढ़ते ट्रेंड पर कानून मंत्री ने जताई चिंता

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जजों पर सोशल मीडिया पर किए जा रहे व्यक्तिगत आक्षेपों पर चिंता जताई है. एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख में इस तरह के बढ़ते ट्रेंड को चिंता का विषय बताया है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनहित याचिका के नाम पर सोशल मीडिया में दुष्प्रचार कर अपने पक्ष में आदेश के लिए माहौल बनाना और फैसला पक्ष में न आने पर न्यायपालिका पर सवाल उठाना एक गलत ट्रेंड है. कांग्रेस और उनके समर्थित वकीलों की ओर से अपने मन लायक फैसला न आने पर भारत के मुख्य न्यायधीश पर महाभियोग चलाना, पिछले कुछ वर्षों की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही.

Recent trend of creating a narrative by filing a PIL, unleashing a social media campaign and launching a vicious campaign against judges in event of adverse verdict. This attitude of myway or highway is the biggest threat to independence of judiciary.https://t.co/FXQa2JAt0S pic.twitter.com/COhlmA4uAm