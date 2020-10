कोलकाताः HC के बैन के बाद भी दुर्गा पंडाल में गईं नुसरत, कोर्ट की अवमानना का लगा आरोप

तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया गया है. कोरोना संकट को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस साल दुर्गा पंडालों में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आरोप है कि नुसरत ने पाबंदी के बावजूद पंडाल में प्रवेश किया और पूजा-अर्चना की.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील सब्यसाची चटर्जी ने हाल ही में कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, कहा कि इस मामले को जल्द ही कोर्ट की वकेशन बेंच के समक्ष लाया जाएगा.

इस महीने की शुरुआत में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में आम जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी थी.

वकील सब्यसाची चटर्जी ने इंडिया टुडे से कहा कि यह आश्चर्यजनक था कि नुसरत जहां और महुआ मोइत्रा जैसे जनप्रतिनिधियों ने दुर्गा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित किए जाने के बावजूद प्रवेश किया. सांसदों और लॉ मेकर्स ने हाई कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पंडालों में प्रवेश किया, यह कोर्ट की सरासर अवमानना ​​है.

उन्होंने कहा, "यह उस विशेष पद की अवमानना ​​भी है जो इस समय उनके पास है. पंडाल के अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने बतौर सांसद अपने पद का दुरुपयोग किया." उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस भेज दिए गए हैं. उम्मीद है कि नुसरत जहां और श्रीजीत मुखर्जी को नोटिस कल तक मिल जाएगा.

