कोलकाता: विस्तारा की फ्लाइट में लैंडिंग से पहले टर्बुलेंस, 8 यात्री घायल

मुंबई से कोलकाता जाने वाली विस्तारा की उड़ान संख्या UK775 में सोमवार को भारी टर्बुलेंस की वजह से 8 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इन्हें कोलकाता के एक स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट की लैंडिंग से तकरीबन 15 मिनट पहले इस तरह की समस्या हो गयी.



मुंबई से उड़ान यूके 775, यात्रियों के साथ, कोलकाता के रास्ते में टर्बुलेंस के चलते मुश्किल में आ गयी. हालांकि इस मामले में कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ. फ्लाइट को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया.

Flight UK775 operating Mumbai-Kolkata on June 7 faced severe turbulence 15 minutes before landing, causing injuries to a few passengers, who were given first aid during flight & medical assistance upon arrival in Kolkata. We're investigating the incident on priority: Vistara Spox