केरल के सांसदों संग झड़प का मामला संसद तक पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने दी सफाई

संसद में गुरुवार को केरल के यूडीएफ सांसदों ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की. संसद के दोनों ही सदनों में इस बारे में बताया गया.

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनके और महिलाओं सहित अन्य सासंदों से, विजय चौक के पास मारपीट की. उस वक्त वे एक प्रदर्शन में शामिल होकर लौट रहे थे. सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनसे घटना के संबंध में एक विस्तृत नोट भेजने के लिए कहा है.

संसद भवन में घुसने नहीं दिया, मारपीट की

लोकसभा में केरल से कांग्रेस सांसद सुरेश कोडिकुन्निल ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि हम विजय चौक पर शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं. केरल के के-सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था. केरल के लोग और सांसद इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे.

#WATCH | Delhi: A scuffle breaks out between police forces & Kerala's UDF MPs while they were protesting at Vijay Chowk against Kerala's K-Silver line project pic.twitter.com/V1Ll3HlqJJ

यह प्रदर्शन मार्च सुबह 10.45 से विजय चौक से संसद तक चलना था. लौटते वक्त, दिल्ली पुलिस ने हमें रोका और हमें संसद भवन में घुसने नहीं दिया. हमने बताया भी कि हम संसद के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप नारे लगा रहे हैं. हमने कहा कि हम संसद के सदस्य हैं, नारे लगाना हमारा अधिकार है. लेकिन उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, खींचतान की गई, मारपीट हुई.

'पुलिसवालों को पता था कि हम संसद सदस्य हैं'

उन्होंने कहा कि पुलिसवालों को अच्छी तरह से पता था कि हम संसद सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने हमें जाने नहीं दिया. उनकी बात सुनकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं चैंबर में इसपर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा.

दिल्ली पुलिस ने कहा कोई मारपीट नहीं हुई

उधर, दिल्ली पुलिस ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केरल यूडीएफ सांसदों के साथ कोई मारपीट नहीं हुई. बैरिकेड्स पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने केवल उन्हें रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि वे चिल्ला रहे थे और अपनी पहचान बताए बिना संसद की ओर बढ़ रहे थे.

No manhandling took place. The staff at the barricades only tried to stop as they (Kerala UDF MPs) were shouting and moving towards Parliament without revealing their identities: Delhi Police https://t.co/ncVGSr8Pqh