केरल में कैंसर मरीजों के लिए नई योजना, बस में निशुल्क कर सकेंगे सफर

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह केरल के विकास मॉडल का उदाहरण है, जो हर वर्ग के लिए कल्याणकारी है.

कैंसर मरीजों के लिए केरल सरकार की नई योजना (Photo: PTI)
केरल सरकार ने गुरुवार को एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के सभी कैंसर रोगियों को इलाज के लिए किसी भी अस्पताल तक KSRTC की बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगे.

राज्य परिवहन मंत्री के. बी. गणेश कुमार ने विधानसभा में बताया कि यह योजना साधारण बसों से लेकर सुपरफास्ट बसों में भी लागू होगी. उन्होंने कहा कि यह पहल 2012 के उस सरकारी आदेश से एक कदम आगे है, जिसमें कैंसर रोगियों को राज्य की राजधानी में स्थित रिजनल कैंसर सेंटर (RCC) तक आने-जाने के लिए केएसआरटीसी की सामान्य और सिटी बस सेवाओं में किराए पर 50 फीसदी छूट दी गई थी.

गणेश कुमार ने कहा कि अब हम पूरे केरल से किसी भी अस्पताल तक इलाज के लिए पूरी तरह निशुल्क यात्रा की सुविधा दे रहे हैं. मरीज को अपने इलाज की अवधि बताने वाले डॉक्टर का प्रमाणपत्र पेश करना होगा, जिसके आधार पर मुफ्त यात्रा पास जारी किया जाएगा.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फेसबुक पोस्ट में इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह केरल के विकास मॉडल का उदाहरण है, जो हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाली कल्याणकारी सोच पर आधारित है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कई ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं.

परिवहन मंत्री गणेश कुमार ने बताया कि यह योजना इसलिए शुरू की जा सकी क्योंकि केएसआरटीसी ने अपनी आमदनी बढ़ाई, घाटा घटाया और यात्रियों की संख्या में वृद्धि की. उन्होंने कहा कि जब केएसआरटीसी की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो उसका लाभ जनता तक पहुंचना भी जरूरी है. कुमार ने यह भी बताया कि केएसआरटीसी ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कई सुधार किए हैं. इनमें बस स्टेशनों में एसी वेटिंग रूम, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, छात्रों के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित कंसेशन पास, जो 2–3 साल तक मान्य होंगे. शौचालयों के रखरखाव का जिम्मा सुलभ सोसाइटी को सौंपना,लगभग 360 नई बसें जोड़ना और बस स्टेशनों का नवीनीकरण शामिल है.

