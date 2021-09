केरल में बिशप का बयान- गैर मुस्लिमों को खत्म करने की साजिश, फैलाया जा रहा लव और नार्कोटिक जिहाद

गुरुवार को केरल में कैथोलिक बिशप मार जोसेफ कल्लारनगट्ट ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि जिहादी द्वारा सिर्फ लव जिहाद नहीं फैलाया जा रहा है, बल्कि अब नार्कोटिक जिहाद भी फैलने लगा है. उन्होंने जिहादियों पर तंज सकते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ हर गैर-मुस्लिम को खत्म करना चाहते हैं.

बिशप ने छेड़ा नार्कोटिक जिहाद का अलाप

जोसेफ कल्लारनगट्ट ने कहा कि प्यार में फंसाकर या फिर किसी दूसरे माध्यम से दूसरे धर्म की महिलाओं का जिहादियों द्वारा आतंकवाद या फिर आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में जो भी लोग ये साबित करने में लगे हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता,वो सिर्फ वास्तविकता से दूर भागने का एक विफल प्रयास कर रहे हैं. इसे सिर्फ लव मैरेज के तौर पर ना देखा जाए. ये युद्ध की एक रणनीति है.

They've realised that in a nation like India, taking up weapons & destroying others isn't easy, they're using other means. Their aim is to promote their religion&end non-Muslims. They use 'love jihad' & 'narcotic jihad': Pala (Kerala) Bishop Joseph Kallarangatt addresses devotees pic.twitter.com/ESLyAZdGaJ