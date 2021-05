Corona shutdown: इस राज्य में अब 31 मई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, कोरोना के कारण लिया फैसला

जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) प्रशासन ने राज्य में कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए सभी स्कूलों और कॉलेजों सहित क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों को 31 मई तक बंद करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने पहले केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों को 31 अप्रैल तक के लिए बंद किया था, दरअसल, कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण ये फैसला लिया गया है.

इससे पहले पिछले महीने, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में कोरोना स्थिति को लेकर एक बैठक की और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जिसमें स्कूल और कॉलेज बंद करना भी शामिल है.

