जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने की बाढ़ पीड़ितों पर चर्चा की मांग, NC ने भी किया पलटवार

गुरुवार को विपक्षी विधायकों द्वारा बाढ़ प्रभावितों की स्थिति पर तत्काल चर्चा की मांग के कारण जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हो गया. वहीं, स्पीकर की बार-बार चेतावनी के बाद भी शांत न होने पर मार्शलों ने तीन बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा. (photo: PTI)
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को विपक्षी बीजेपी विधायकों द्वारा बाढ़ प्रभावितों की स्थिति पर तत्काल चर्चा की मांग के कारण भारी हंगामा मच गया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल स्थगित कर बाढ़ मुद्दे पर बहस की मांग की, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इसे खारिज कर दिया. इससे नाराज विपक्षियों ने सदन में नारे लगाए, वेल में घुस गए और सदन को पूरी तरह बाधित कर दिया. हंगामे के दौरान मार्शलों ने तीन बीजेपी विधायकों सदन से बाहर कर दिया.

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को भारी कष्ट हो रहा है और ये वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है. स्थगन प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया गया है? साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया.

स्पीकर ने खारिज किया प्रस्ताव

विपक्षी नेता के इस प्रस्ताव की स्पीकर राथर ने खारिज किया दिया और कहा कि इस मुद्दे पर जीरो आवर में उठाया जा सकता है, लेकिन विपक्षी सदस्य इससे नाराज हो गए और बीजेपी विधायकों ने सदन में खड़े होकर 'जम्मू के साथ इंसाफ करो' के नारे लगाना शुरू कर दिया और फिर वेल की ओर बढ़ गए.

स्पीकर ने दी चेतावनी

वहीं, स्पीकर की बार-बार चेतावनी के बाद भी शांत न होने पर मार्शलों ने तीन बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया. इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके कारण सदन भारी हंगामा हो गया.

बता दें कि हाल की भारी बारिश से जम्मू-कश्मीर में व्यापक तबाही मचाई है. सरकार ने सोमवार को अनुमान लगाया कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को 209 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. केंद्र को राहत के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी. विपक्ष का कहना है कि बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत और उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है.

