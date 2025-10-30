जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने की बाढ़ पीड़ितों पर चर्चा की मांग, NC ने भी किया पलटवार

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को विपक्षी बीजेपी विधायकों द्वारा बाढ़ प्रभावितों की स्थिति पर तत्काल चर्चा की मांग के कारण भारी हंगामा मच गया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल स्थगित कर बाढ़ मुद्दे पर बहस की मांग की, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इसे खारिज कर दिया. इससे नाराज विपक्षियों ने सदन में नारे लगाए, वेल में घुस गए और सदन को पूरी तरह बाधित कर दिया. हंगामे के दौरान मार्शलों ने तीन बीजेपी विधायकों सदन से बाहर कर दिया.

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को भारी कष्ट हो रहा है और ये वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है. स्थगन प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया गया है? साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया.

#WATCH | Srinagar: Opposition MLAs create ruckus in the Jammu and Kashmir Assembly session as they demand a discussion on the flood. pic.twitter.com/HgNqrI74re — ANI (@ANI) October 30, 2025

स्पीकर ने खारिज किया प्रस्ताव

विपक्षी नेता के इस प्रस्ताव की स्पीकर राथर ने खारिज किया दिया और कहा कि इस मुद्दे पर जीरो आवर में उठाया जा सकता है, लेकिन विपक्षी सदस्य इससे नाराज हो गए और बीजेपी विधायकों ने सदन में खड़े होकर 'जम्मू के साथ इंसाफ करो' के नारे लगाना शुरू कर दिया और फिर वेल की ओर बढ़ गए.

स्पीकर ने दी चेतावनी

Advertisement

वहीं, स्पीकर की बार-बार चेतावनी के बाद भी शांत न होने पर मार्शलों ने तीन बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया. इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके कारण सदन भारी हंगामा हो गया.

बता दें कि हाल की भारी बारिश से जम्मू-कश्मीर में व्यापक तबाही मचाई है. सरकार ने सोमवार को अनुमान लगाया कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को 209 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. केंद्र को राहत के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी. विपक्ष का कहना है कि बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत और उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है.

---- समाप्त ----