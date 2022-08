Thailand Tour Package: थाईलैंड घूमने का बना रहे प्लान? IRCTC लाया ये धमाकेदार पैकेज, जानें डिटेल्स

IRCTC Thailand Package: थाईलैंड घूमने की इच्छा रखने वालों के लिए IRCTC एक शानदार पैकेज लेकर आया है. इस यात्रा की शुरुआत 13 अक्टूबर से हो रही है, जोकि 18 अक्टूबर तक चलेगी.

पांच रातों और छह दिनों के इस पैकेज में बैंकॉक और पटाया की यात्रा करवाई जाएगी. विदेश घूमने की चाहत रखने वालों के लिए बेहद कम दाम में यह पैकेज काफी अच्छा रहने वाला है. IRCTC ने इस पैकेज के बारे में वेबसाइट irctctourism.com पर अधिक जानकारी दी है.

पैकेज के अनुसार, यात्रा की शुरुआत 13 अक्टूबर को गुवाहाटी से बैंकॉक वाया कोलकाता से होगी. गुवाहाटी से सुबह 11:05 मिनट की फ्लाइट है. दूसरे दिन बैंकॉक से पटाया की यात्रा करनी होगी. बैंकॉक एयरपोर्ट पर 02:45 बजे की फ्लाइट है. इसके बाद तीसरे दिन पटाया में बीच एक्टीविटीज के लिए समय दिया जाएगा. फिर रात में होटल में डिनर आदि की व्यवस्था होगी.

