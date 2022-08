Andaman Package: घूमना चाहते हैं अंडमान? IRCTC लाया ये शानदार पैकेज, सिर्फ इतने रुपये करने होंगे खर्च

IRCTC Andaman Tour Package: मॉनसून के सीजन में यदि आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए IRCTC एक शानदार पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत आप कम कीमत में अंडमान की यात्रा कर सकते हैं. यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी.

IRCTC ने इस पैकेज को 'अमेजिंग अंडमान' नाम दिया है. इसमें एयर टिकट, होटल, भोजन, गाइड, इंश्योरेंस आदि शामिल हैं. इस पैकेज में जिन डेस्टिनेशंस को कवर किया गया है, वे पोर्ट ब्लेयर, नॉर्थ बे आयलैंड और रॉस आयलैंड व हैवलॉक हैं.

खानपान की बात करें तो पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल होगा. वहीं, यात्रा की तारीख 24 सितंबर, 2022 है. यह पूरा पैकेज पांच रातों व छह दिनों का होगा. एलटीसी फैसिलिटी की बात करें तो यह अवेलेबल होगी.

Enjoy the picturesque view & revive yourself in the amazing beauty of Andaman with IRCTC's tour package of 6D/5N starting at ₹42000 *pp onwards.