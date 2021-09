iPhone 13 पर यूपी पुलिस ने ली चुटकी, कुछ इस अंदाज में किया अपना प्रमोशन

iPhone 13 की लॉन्चिंग हो गई है. रेट भी जारी कर दिए गए हैं. लेकिन इस बार बहस जरा हटकर है. ना iPhone 13 के फीचर्स पर बात हो रही है और ना ही इसके रेट पर, चर्चा तो सिर्फ इस बात की है कि आखिर iPhone 13 और iPhone 12 में अंतर क्या है? अब क्योंकि लोगों को वो अंतर चाहकर भी नहीं मिल रहा, इसलिए सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी गई है.

iPhone 13 पर यूपी पुलिस ने ली चुटकी

अब यूपी पुलिस ने भी मौके पर छक्का मार दिया है. हर बार अलग-अलग माध्यम से अपना प्रचार करने वाली यूपी पुलिस ने इस बार सोशल मीडिया का सहारा लिया है. उनकी तरफ से भी iPhone 13 पर चुटकी ली गई है. यूपी पुलिस की तरफ से अपने तीन स्पेशन वाहनों के बारे में जानकारी दी गई है. बस मजे की बात ये है कि यूपी पुलिस ने इन्हें iPhone 13 के तीन लैंस की जगह पर प्लेस कर दिया है.

ट्वीट में यूपी पुलिस ने लिखा है- The Apple Of Everyone's Eye, यूपी 112 अपने आप में सुपरपावर है. यूपी पुलिस की सबसे भरोसेमंद इमजेंसी हेल्पलाइन. सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस का ये ट्वीट वायरल हो चुका है. तरह-तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं. कोई यूपी पुलिस की इस क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहा है तो कोई इस बहाने भी iPhone 13 पर अपना गुस्सा निकाल रहा है.

The Apple Of Everyone's Eye - UP 112 is your very own superpower.

UP Police's swift, reliable & all-weather emergency helpline! pic.twitter.com/IecqVvT4j6