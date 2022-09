दुनिया भर में डाउन रहा Instagram, कई घंटे बाद दूर हुई समस्या लेकिन खराबी की वजह नहीं पता चल सकी

फेसबुक के स्वामित्व वाला फोटोज और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम दुनियाभर में डाउन हो गया. Twitterati's ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उसने लिखा- हम जानते हैं कि लोग Instagram नहीं यूज कर पा रहे हैं. हम स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम ने देर रात करीब 12 बजे ट्वीट किया, और हम वापस आ गए हैं! हमने उस समस्या का समाधान कर दिया जिसके कारण आज का व्यवधान हुआ, और किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं. हालांकि आउटेज का कारण अभी पता नहीं चला है, इंस्टाग्राम का दावा है कि वे इन समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहे हैं.

करीब ढाई घंटे बाद हुआ ठीक

9to5Mac के अनुसार, लोग इंस्टग्राम नहीं यूज कर पा रहे हैं. दुनिया भर के यूजर्स न तो कोई कंटेंट पोस्ट कर पा रहे हैं और न ही किसी को मैसेज भेज पा रहे हैं. कई ट्विटर यूजर और डाउनडेक्टर के अनुसार, Instagram करीब 9:32 बजे डाउन हो गया था. हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इंस्टाग्राम किस वजह से डाउन हुआ है.

क्रैश हो गया था ऐप

डाउनडेक्टर की रिपोर्टर के अनुसार, इंस्टाग्राम आउटेज रिपोर्ट में एप क्रैश के लिए 66 प्रतिशत, जबकि 24 प्रतिशत सर्वर कनेक्शन के लिए और शेष 10 प्रतिशत में लॉग इन करना मुश्किल था, जबकि कुछ उपयोगकर्ता केवल इंस्टाग्राम एप लॉगिन में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, अन्य लोग इस सेवा का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा कुछ Instagram उपयोगकर्ता स्टोरीज खोलने, सीधे संदेश प्राप्त करने या भेजने, या अपने फीड पर नई पोस्ट लोड करने में असमर्थ हैं.

ट्वीटर पर आई मीम्स की बाढ़

कई यूजर्स ने इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत की हैं. इसके साथ ही ट्विटर पर #instagramdown ट्रेंड करने लगा. यूजर्स ने ट्विटर पर इंस्टाग्राम को लेकर कई मजाकिया पोस्ट और मीम्स भी शेयर किए हैं.

