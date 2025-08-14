दरभंगा जा रही इंडिगो की फ्लाइट वापस लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर बैठ गए गुस्साए यात्री

दिल्ली से दरभंगा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 360 के यात्रियों ने गुरुवार को IGI एयरपोर्ट के रनवे पर धरना दिया. ये तब हुआ जब फ्लाइट टेकऑफ के कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली लौट आई और बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया.

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में खराब मौसम के कारण उड़ान में पहले से देरी थी. टेकऑफ के बाद विमान को लौटना पड़ा क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट पर परिचालन समय सीमा की वजह से लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली.

आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद कुछ यात्री रनवे पर बैठकर फ्लाइट के कैंसिल होने का विरोध करने लगे. हालांकि कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें समझाकर वहां से हटा दिया.

इंडिगो ने कहा कि दिल्ली से दरभंगा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E 360 का डिपार्चर दिल्ली में भारी बारिश, जलभराव और ट्रैफिक जाम के कारण देरी से हुआ. बाद में दरभंगा एयरपोर्ट पर वॉच ऑवर प्रतिबंध समय सीमा न बढ़ने के कारण फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा. यात्रियों को एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की मदद से टर्मिनल तक पहुंचाया गया और हमारी टीम ने उनके आराम का ध्यान रखा.

एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के लिए सभी संभव इंतजाम किए गए. जिनमें रिफ्रेशमेंट, वैकल्पिक शेड्यूलिंग या पूर्ण रिफंड का विकल्प शामिल है. हमारी टीमें लगातार मौजूद रहीं और यात्रियों को स्थिति की जानकारी देती रहीं.

इंडिगो ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम सभी परिचालन व नियामकीय दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं. एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुई असुविधा के लिए हमें खेद है.

