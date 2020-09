भारतीय जंगी जहाज ने अमेरिकी नौसेना के टैंकर से लिया ईंधन, दिखी जुगलबंदी

एक भारतीय जंगी जहाज ने रक्षा करार के प्रावधान के तहत सोमवार को उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर यूएसएनए यूकोन से ईंधन भरा. भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी अरब सागर में मिशन पर तैनात आईएनएस तलवार ने लेमोआ के तहत अमेरिकी नौसेना बेड़े के टैंकर यूएसएनए यूकोन से ईंधन लिया.

असल में, 2016 में भारत और अमेरिका ने साजो-सामान विनिमय सहमति ज्ञापन (LEMOA) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों सेनाएं एक दूसरे को मरम्मत और अन्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिए एक दूसरे के अड्डे का उपयोग करती हैं. भारत फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान से ऐसा करार कर चुका है.

The evolution apart from highlighting interoperability between #IndianNavy & #USNavy enables presence for enhancing maritime security (2/2).#LEMOA@USNavy @IndianEmbassyUS pic.twitter.com/OF3Fij0Nn5