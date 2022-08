Indian Railways: वेस्टर्न रेलवे का अहम फैसला, इन दो शहरों के बीच चलेगी गणपति स्पेशल ट्रेन

Indian Railways: भारतीय रेलवे यात्रियों को खास सुविधाएं देते हुए ट्रेनों का संचालन करता है. त्योहारों के समय ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. वेस्टर्न रेलवे ने गणेश चतुर्थी को देखते हुए 'गणपति स्पेशल ट्रेन' चलाने का ऐलान किया है.

यह ट्रेन गुजरात के सूरत के उधना से गोवा के मडगांव के बीच चलाई जाएगी. पिछले साल भी भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान कई ट्रेनों का संचालन किया था.

'वेस्टर्न रेलवे' दो गणपति स्पेशल ट्रेन चला रहा है. उधना से 15.25 बजे ट्रेन चलेगी जोकि गोवा के मडगांव अगले दिन सुबह 9.30 बजे पहुंचेगी. वहीं, मडगांव से ट्रेन सुबह 10.20 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह पांच बजे उधना पहुंच जाएगी.

For the convenience of passengers during Ganpati Festival, Western Railway will run additional Ganpati Special train between Udhna & Madgaon station on Special Fare.



Booking of Train Nos.09020 is open from 25th August, 2022 at PRS counters & IRCTC website. @drmbct pic.twitter.com/2etfnmFKPJ