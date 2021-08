Indian Railway: किसान आंदोलन के कारण कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने कुछ ट्रेनों को किया रीशेड्यूल

Train Cancelled/Resheduled: पंजाब में किसानों के आंदोलन (Farmer's Agitation) के कारण रेल यातायात प्रभावित है. गन्ना किसान राज्य सरकार से गन्ने के समर्थन मूल्य (MSP) की मांग और बकाया भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

पंजाब के किसानों का गन्ने की कीमतें बढ़ाने और बकाया भगुतान से संबंधित मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जालंधर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी है. जिसकी वजह से रेल सेवा प्रभावित है.

लुधियाना-अमृतसर और लुधियाना-जम्मू रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है. रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई गाड़ियों को रीशेड्यूल किया गया. साथ ही रेलवे ने कुछ ट्रेनों के रूट्स डायवर्ट किए हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को काफी असुविधा हुई है.

@WesternRly Due to Kisan Agitation between Jalandhar Cant(JRC) - Chiheru (CEU) in FZR Div following train is diverted:- 1)Train no. 09028 JAT -BDTS of 23.08.2021 is diverted vis JUC(Jalandhar City)- NRO (Nakodar)-PHR(Phillaur)stations.

रेलवे के मुताबिक किसान आंदोलन के चलते सहरसा से सोमवार को चलने वाली ट्रेन संख्या 04687 सहरसा-अमृतसर भी नहीं चलेगी. इसके अलावा रेलवे ने जयनगर से 24 अगस्त को प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल ट्रेन को निरस्त कर दिया है.

Train no 02925 Bandra (T) - Amritsar Spl of today i.e. 23/08 has been rescheduled due to Kisan agitation btwn Jalandhar City and Chiheru in Northern Rly.



Train will depart from Bandra (T) at 14.45 hrs today instead of its scheduled departure at 11.30 hrs. @drmbct @DRMBRCWR