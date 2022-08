Indian Railways: रेलवे ने किया कमाल, 295 डिब्बों को जोड़कर चलाई सबसे लंबी ट्रेन, देखें Video

Indian Railways, Longest Train: भारतीय रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 295 लोडेड डिब्बों वाली मालगाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बना दिया है. यह 15 अगस्त को सरकार के अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत चलाई जाने वाली सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है.

आधिकारिक बयान के अनुसार, अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के रूप में रेलवे ने पांच लोडेड ट्रेन को साथ जोड़ा. 'सुपर वासुकी' नाम से जाने जानी वाली यह मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 295 लोडेड वैगन को लगाया गया था. इसका भार 27 हजार टन था. इससे पहले जून महीने में SECR ने वात्सुकी और त्रिशूल नामक ट्रेनों का संचालन किया था और वह भी एक रिकॉर्ड था.

बता दें कि भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर केंद्र सरकार लंबे समय से 'आजादी का अमृत महोत्सव' नामक अभियान चला रही थी. इसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. देशभर में कई रेलवे स्टेशनों को भी लाइटिंग से सजाया गया और तिरंगा लगाया गया.

To mark the beginning of Amrit Kaal, SECR formed and ran SUPER VASUKI, five loaded train long haul on 15th Aug 2022 as a part of #AzadiKaAmritMahotsav Celebration.



This is 3.5 km long Pentahaul with 295 wagons carrying 27000 tonnes

