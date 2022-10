Chhath Special Trains: छठ के बाद वापसी की चिंता? इन ट्रेनों में कराएं बुकिंग, जानें शेड्यूल

छठ का त्योहार 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है. इस बीच अपने-अपने घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रही है. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, ताकि यात्री अपने घर पहुंच सकें. इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की सुविधा के लिए कई तैयारियां की गई हैं.

छठ पर घर जा रहे यात्रियों को वापस आने के लिए ट्रेन में टिकट कराने की चिंता भी सता रही है. आपको बता दें, वापसी के लिए भी रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं. बिहार से दिल्ली, मुंबई, झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों के लिए 29 अक्टूबर से नवंबर के बीच ट्रेनें चलाई जा रही हैं. आप नीचे उन ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं.

गाड़ी संख्या 04001 भागलपुर-आनंद विहार पूजा स्पेशल 11 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर से 19.45 बजे खुलकर अगले दिन 18.40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 01664 दानापुर-रानी कमलापति पूजा स्पेशल 01 नवंबर को दानापुर से 12.45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 09.50 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 08623 पटना-रांची स्पेशल ट्रेन पटना 30 अक्टूबर को पटना से 11.30 बजे खुलकर 20.35 बजे रांची पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 09462 पटना-नांदेड़ स्पेशल 29 अक्टूबर एवं 05 अक्टूबकर को पटना से 06.00 बजे खुलकर रविवार को 10.15 बजे नांदेड़ पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 09322 पाटलिपुत्र-इंदौर स्पेशल 29 अक्टूबर एवं 05 अक्टूबर को पाटलिपुत्र से 18.30 बजे खुलकर रविवार को 20.05 बजे इंदौर पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 09324 पाटलिपुत्र-इंदौर स्पेशल 01 अक्टूबर को पाटलिपुत्र से 17.00 बजे खुलकर बुधवार को 20.30 बजे इंदौर पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 03255 पटना-आनंद विहार टर्मिनस पूजा स्पेशल 07 नवंबर तक प्रतिदिन पटना से 10.00 बजे प्रस्थान कर उसी तिथि को 23.40 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 02249 पटना-नई दिल्ली फेस्टिवल राजधानी स्पेशल पटना से दिनांक 1 नवंबर को 09.00 बजे खुलकर पं.दीनदयाल उपाध्याय जं., प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, रूकते हुए उसी दिन 20.55 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 03281 पटना-सिकंदराबाद पूजा स्पेशल 10 नवंबर तक प्रत्येक गुरूवार को पटना से 16.00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 23.55 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 09418 पटना-अहमदाबाद पूजा स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को पटना से 23.45 बजे प्रस्थान कर गुरूवार को 11.20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 03230 पटना-पुरी पूजा स्पेशल 10 नवंबर तक प्रत्येक गुरूवार को पटना से 08.45 बजे खुलकर अगले दिन 02.55 बजे पुरी पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 03257 पटना-आनंद विहार पूजा स्पेशल 13 नवंबर तक प्रत्येक गुरूवार एवं रविवार को पटना से 22.20 बजे खुलकर अगले दिन 15.15 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 01677 गया-नई दिल्ली पूजा सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को गया से 07.10 बजे प्रस्थान कर 23.35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

ड़ी संख्या 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल 31 अक्टूबर तक तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को समस्तीपुर से 23.30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन 07.40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 04186 बरौनी-ग्वालियर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बरौनी से 28 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को बरौनी से 04.30 बजे खुलकर अगले दिन 04.15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 01675 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार पूजा स्पेशल 11 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को 23.45 बजे खुलकर अगले दिन 23.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 04645 बरौनी-जम्मूतवी पूजा स्पेशल 11 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को बरौनी से 16.00 बजे प्रस्थान कर 20.45 बजे जम्मूतवी पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 04039 बरौनी-नई दिल्ली पूजा स्पेशल 12 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को बरौनी 19.40 बजे खुलकर अगले दिन 16.40 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 03318 सीतामढ़ी-धनबाद पूजा स्पेशल 13 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सीतामढ़ी से 09.30 बजे खुलकर अगले दिन 21.25 बजे धनबाद पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 05508 रक्सौल-कोलकाता पूजा स्पेशल 09 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को रक्सौल से 21.00 बजे खुलकर अगले दिन 13.30 बजे कोलकाता पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 01667 जयनगर-आनंद विहार पूजा स्पेशल 12 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को जयनगर से 15.00 बजे खुलकर अगले दिन 19.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 04009 जोगबनी-आनंद विहार पूजा स्पेशल 10 नवंबरतक प्रत्येक गुरूवार को जोगबनी से 09.00 बजे खुलकर अगले दिन 16.05 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

बता दें, छठ के मद्देनजर, रेलवे स्टेशनों पर स्पेशल इंतजाम किए गए हैं. रेलवे स्टेशनों पर 'May I Help You' बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है. इसके अलावा अतिरिक्त टिकट जांच कर्मियों की तैनाती की गई है. भीड़ के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की गई है.