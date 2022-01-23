scorecardresearch
 

Feedback

Indian Railway: रेलवे ने कैंसिल कर दीं 1026 ट्रेनें, 10 ट्रेनों का आज बदला रूट, देखें लिस्ट

Indian Railway Cancelled Trains Today: रेलवे ने आज (रविवार) यानी 23 जनवरी को 1026 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. वहीं, 24 को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट अपडेट की गई है.

Indian Railway cancelled trains Indian Railway cancelled trains
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रेलवे ने आज कई ट्रेनों का बदला रूट
  • 1026 ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द

Indian Railways Cancelled Trains Today, 23 january 2022: भारतीय रेलवे (Indian Railway) हर रोज़ डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम संबंधित कारणों से सैकड़ों ट्रेनें रद्द करता है. जिसकी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिदिन दी जाती है. भारतीय रेलवे ने 22 जनवरी 2022 को 1026 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. 

रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के सुबह 8.30 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, रविवार को रेलवे ने 1026 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. वहीं, 24 को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है.  इसके अलावा रेलवे ने 10  ट्रेनों के  रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. वहीं, 15 ट्रेनों को रीशेड्यूल (rescheduled train) भी किया गया है. ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें. 

रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द 

 

1026 trains cancelled [ Start Date: 23-Jan ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
 PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)		 PEXP 04:00
00157 SAV-ANDI KISAN SPL
 SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 03:40
00971 KISAN SPECIAL
 DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 05:30
00979 KISAN SPECIAL
 AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 04:45
03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 03:30
03057 AZ-NILE PASS SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE)		 PSPC 02:45
03091 AZ-SBG SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 03:15
03405 BGP-JMP DEMU PGR SPL
 BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 12:25
03406 JMP-BGP DEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)		 PSPC 10:38
03412 BHW-RPH PASS SPL
 BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
03433 JMP-KIUL MEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 11:55
03434 KIUL-JMP MEMU PGR SPL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 14:20
03461 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 02:00
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 14:10
03473 KGG-JMP DEMU PASS SPL
 KHAGARIA JN. (KGG) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 11:25
03474 JMP-KGG DEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - KHAGARIA JN. (KGG)		 PSPC 09:30
03494 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 23:30
03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 04:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 04:55
03593 PRR-ASN MEMU PGR SPL
 PURULIA JN (PRR) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 14:25
03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR)		 PSPC 10:52
04129 FTP-CNB MEMU
 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 07:20
04130 CNB-FTP MEMU
 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)		 PSPC 18:25
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
 RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)		 PSPC 16:32
04181 SFG-CNB MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 06:10
04182 CNB-SFG SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)		 PSPC 14:50
04194 SFG-DDU MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 07:05
04320 SPN-LKO EXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)		 PSPC 04:55
04355 LKO-BLM EXP SPL
 LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)		 PSPC 18:45
04453 DLI-ROK MEMU MEX SPL
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 PSPC 09:40
04456 ROK-DLI MEMU MEX SPL
 ROHTAK JN (ROK) - DELHI (DLI)		 PSPC 16:05
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
 HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
 SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 15:30
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 15:45
05379 LJN-KSJ SPL EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - KASGANJ (KSJ)		 PSPC 04:30
05389 KSJ-FBD-EXP SPL
 KASGANJ (KSJ) - FARRUKHABAD (FBD)		 PSPC 21:15
05404 GAYA-JMP SPL
 GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 19:25
05408 JMP-RPH SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 14:08
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 18:05
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
 HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
 NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)		 PSPC 15:15
06425 QLN-TVC EXP SPL
 KOLLAM JN (QLN) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)		 PSPC 15:55
06431 KTYM-QLN EXP SPL
 KOTTAYAM (KTYM) - KOLLAM JN (QLN)		 PSPC 05:30
06435 TVC-NCJ EXP SPL
 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - NAGARCOIL JN (NCJ)		 PSPC 18:00
06469 CAN-CHV EXPRESS SPL
 KANNUR (CAN) - CHARVATTUR (CHV)		 PSPC 17:30
06481 CLT-CAN EXPRESS SPL
 KOZHIKKODE (CLT) - KANNUR (CAN)		 PSPC 14:05
06491 CHV-MAQ EXPRESS SPL
 CHARVATTUR (CHV) - MANGALORE (MAQ)		 PSPC 06:20
06741 MASS-SPE MEMU SPL
 CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		 PSPC 05:20
06742 SPE-MASS MEMU SPL
 SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		 PSPC 12:35
07055 SC-UR
 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 09:35
07056 UR-SC
 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 17:10
07059 SC-UR
 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 18:30
07060 UR-SC
 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 20:35
07061 MED-SC
 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:15
07062 SC-MED
 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 09:50
07069 MED-UR
 MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 12:00
07070 UR-MED
 UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 14:15
07071 MED-SC
 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 16:55
07072 SC-MED
 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 18:25
07073 MED-SC
 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 20:05
07074 SC-MED
 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 21:30
07075 UR-MED
 UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 11:05
07076 MED-UR
 MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 13:45
07077 SC-UR
 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 06:15
07078 UR-SC
 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:10
07245 MTM-GDV
 MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)		 PSPC 18:48
07281 NS-BZA
 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 PSPC 13:00
07288 GTL-DHNE
 GUNTAKAL JN (GTL) - DHONE (DHNE)		 PSPC 11:40
07289 DHNE-GY
 DHONE (DHNE) - GOOTY (GY)		 PSPC 13:20
07290 GY-DHNE
 GOOTY (GY) - DHONE (DHNE)		 PSPC 14:40
07291 DHNE-KRNT
 DHONE (DHNE) - KURNOOL CITY (KRNT)		 PSPC 16:45
07292 KRNT-GTL
 KURNOOL CITY (KRNT) - GUNTAKAL JN (GTL)		 PSPC 08:30
07577 MTM-SC
 MACHELIPATNAM (MTM) - SECUNDERABAD JN (SC)		 TOD 15:15
07661 PASS
 TIRUPATI (TPTY) - KATPADI JN (KPD)		 PSPC 19:25
07662 KPD-TPTY PASSENGER
 KATPADI JN (KPD) - TIRUPATI (TPTY)		 PSPC 06:15
07673 NS-NDD
 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)		 PSPC 08:40
07674 NDD-NS
 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 11:45
07757 PUSHPULL
 KAZIPET JN (KZJ) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 05:30
07758 PUSHPULL
 HYDERABAD DECAN (HYB) - KAZIPET JN (KZJ)		 PSPC 18:40
07759 KLBG-SC MEMU
 CHITTAPUR (CT) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 04:30
07760 SC-KLBG
 SECUNDERABAD JN (SC) - CHITTAPUR (CT)		 PSPC 18:00
07771 NARSAPUR-NDD
 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 06:45
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
07861 BZA-NS
 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 20:15
07867 MTM-BZA
 MACHELIPATNAM (MTM) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 PSPC 03:20
07869 MTM-GDV
 MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)		 PSPC 14:25
07871 GDV-MTM
 GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)		 PSPC 20:35
07873 RAL-TEL
 REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)		 PSPC 13:10
07874 TEL-RAL
 TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)		 PSPC 14:20
07875 RAL-TEL
 REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)		 PSPC 15:30
07876 TEL-RAL
 TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)		 PSPC 16:40
07880 GDV-MTM
 GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)		 PSPC 15:45
07898 BZA-MTM
 VIJAYAWADA JN (BZA) - MACHELIPATNAM (MTM)		 PSPC 21:30
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:40
08303 SBP-PURI SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)		 MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
 PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)		 MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08739 SDL BSP MEMU
 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP)		 PSPC 09:30
08740 BSP-SDL MEMU
 BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL)		 PSPC 07:45
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 07:20
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
 KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)		 PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 20:20
09444 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 13:05
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
11007 DECCAN EXPRESS
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - PUNE JN (PUNE)		 MEX 07:00
11008 DECCAN EXPRESS
 PUNE JN (PUNE) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		 MEX 15:15
11029 KOYNA EXPRESS
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)		 MEX 08:40
11109 VGLB - LJN INTERCITY
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 06:15
11110 LJN-VGLB INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		 MEX 16:40
12053 HW-ASR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)		 JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)		 JSH 06:50
12071 CSMT-J JANSHATABDI EXP
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - JALNA (J)		 JSH 12:10
12072 JANSHATABDI EXPRESS
 JALNA (J) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		 JSH 08:30
12139 SEWAGRAM EXP
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - NAGPUR (NGP)		 SUF 14:55
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:31
12225 KAIFIAT EXP
 AZAMGARH (AMH) - DELHI (DLI)		 SUF 16:25
12267 RJT DURONTO EXP
 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)		 DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
 HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 DRNT 19:40
12416 INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - INDORE JN. (INDB)		 SUF 21:50
12505 NORTHEAST EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 12:40
12506 NORTHEAST EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)		 SUF 07:40
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 18:45
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)		 SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
 AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 12:45
13006 ASR-HWH MAIL
 AMRITSAR JN (ASR) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 18:25
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
 SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)		 MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
 NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 11:45
13152 JAT-KOAA EXP
 JAMMU TAWI (JAT) - KOLKATA (KOAA)		 MEX 20:30
13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
 FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN)		 MEX 16:15
13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 MEX 14:05
13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)		 MEX 23:07
13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
 DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 21:40
14004 NDLS-MLDT EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 18:00
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
 AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)		 MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14229 PYGS-HW EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		 MEX 23:35
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
 VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
 ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
 DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)		 MEX 06:40
14606 JAT-HW EXPRESS
 JAMMU TAWI (JAT) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		 MEX 22:05
14674 SHAHEED EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		 MEX 13:05
15011 LJN-SRE EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
 CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 17:15
15039 CPA-KSJ EXP
 KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)		 MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
 KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)		 MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15075 TRIVENI EXPRESS
 SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU)		 MEX 15:45
15076 TRIVENI EXP
 TANAKPUR (TPU) - SHAKTINAGAR (SKTN)		 MEX 08:25
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:35
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
 NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)		 MEX 11:35
15159 CPR DURG EXP
 CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)		 MEX 07:10
15554 JYG-BGP EXPRESS
 JAYNAGAR (JYG) - BHAGALPUR (BGP)		 MEX 20:30
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
 DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)		 MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 08:25
16366 NCJ-KTYM EXPRESS
 NAGARCOIL JN (NCJ) - KOTTAYAM (KTYM)		 MEX 13:00
16610 MAQ-CLT EXPRESS
 MANGALORE (MAQ) - KOZHIKKODE (CLT)		 MEX 05:15
17269 BZA-NS
 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)		 MEX 16:40
17270 NS-BZA
 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 MEX 09:40
17435 KCG-KRNT
 KACHEGUDA (KCG) - KURNOOL CITY (KRNT)		 MEX 17:35
17436 KRNT-KCG
 KURNOOL CITY (KRNT) - KACHEGUDA (KCG)		 MEX 07:00
17617 CSMT-NED TAPOVAN EXP
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - NANDED (NED)		 MEX 06:15
18203 DURG CNB EXP
 DURG (DURG) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 MEX 20:10
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
 BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)		 MEX 10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
 BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)		 MEX 22:30
18247 BSP-REWA EXP
 BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)		 MEX 19:20
18248 REWA-BSP EXP
 REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)		 MEX 22:15
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
19614 ASR AII EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII)		 MEX 17:45
20471 BKN PURI EXP
 BIKANER JN (BKN) - PURI (PURI)		 SUF 19:35
20936 INDB - GIMB SUF
 INDORE JN. (INDB) - GANDHIDHAM BG (GIMB)		 SUF 23:30
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
 KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)		 JSH 15:20
20972 SHM UDZ EXP
 SHALIMAR (SHM) - UDAIPUR (UDZ)		 SUF 20:20
22105 INDRAYANI EXPRESS
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - PUNE JN (PUNE)		 SUF 05:40
22106 PUNE-CSMT INDRAYANI EXP
 PUNE JN (PUNE) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		 SUF 18:35
22119 CSTM-KRMI TEJAS EXP
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - KARMALI (KRMI)		 TEJ 05:50
22120 KRMI-CSTM TEJAS EXPRESS
 KARMALI (KRMI) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		 TEJ 14:40
22197 PRATHAM S SS EXP
 KOLKATA (KOAA) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		 SUF 07:25
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:40
22844 PNBE BSP SF EXP
 PATNA JN (PNBE) - BILASPUR JN (BSP)		 SUF 00:10
22910 PURI - BL SPL
 PURI (PURI) - VALSAD (BL)		 SUF 00:30
31191 NH-KLYM LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:10
31192 KLYM - NH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 23:46
31232 BP -SDAH LOCAL
 BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 14:42
31233 SDAH-BP LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)		 SUB 13:42
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31312 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:02
31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:12
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:40
31412 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:05
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:50
31419 SDAH-NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 10:45
31426 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 12:00
31445 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 22:22
31447 SDAH-NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 23:15
31450 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 23:15
31511 SDAH-STB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)		 SUB 04:35
31512 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:22
31514 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:46
31541 SDAH- STB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)		 SUB 22:40
31542 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:45
31612 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:20
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31629 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 22:08
31631 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 22:50
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
31725 RHA - KNJ
 RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)		 SUB 22:20
31726 KNJ-RHA LOCAL
 KRISHNGR CTY JN (KNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 23:25
31741 RHA - GEDE LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE)		 SUB 04:42
31811 SDAH-KNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)		 SUB 03:20
31812 KNJ - SDAJ LOCAL
 KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:20
31844 KNJ-SDAH LOCAL
 KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:17
31911 SDAH-GEDE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)		 SUB 04:20
31912 GEDE - SDAH LOCAL
 GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:50
32211 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 04:07
32213 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 04:58
32249 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 22:23
33311 BT-HNB LOCAL
 BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)		 SUB 04:03
33320 HNB BT LOCAL
 HASANABAD (HNB) - BARASAT (BT)		 SUB 22:24
33325 BT HNB LOCAL
 BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)		 SUB 22:13
33361 BT-BNJ LOCAL
 BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)		 SUB 09:28
33382 GBG-BT LOCAL
 GOBARDANGA (GBG) - BARASAT (BT)		 SUB 22:15
33512 HNB-SDAH LOCAL
 HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:03
33514 HNB-SDAH LOCAL
 HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:48
33533 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HASANABAD (HNB)		 SUB 22:15
33651 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)		 SUB 04:45
33657 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)		 SUB 12:00
33658 HB - SDAH LOCAL
 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 13:40
33659 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)		 SUB 13:32
33660 HB - SDAH LOCAL
 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 14:58
33711 RHA - BNJ LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:15
33712 BNJ - RHA LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 04:18
33738 BNJ-RHA LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 23:09
33739 RHA-BNJ LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 23:12
33811 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 03:15
33812 BNJ-SDAH LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 02:58
33813 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:15
33814 BNJ-SDAH LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:25
33815 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:55
33859 SDAH - BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 22:34
33860 BNJ - SDAH LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:40
33861 SDAH - BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 23:00
33863 SDAH - BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 23:40
34111 KBGB - SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:45
34112 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 03:45
34114 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 04:36
34161 KBGB - SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:16
34163 KBGB - SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 23:04
34164 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 22:04
34165 KBGB-SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 23:56
34166 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 23:00
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 07:15
34352 SPR - CG LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)		 SUB 04:50
34362 SPR CG - LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)		 SUB 14:53
34411 SPR - SDAH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:40
34412 SDAH- SPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 04:15
34436 SDAH-SPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 22:27
34511 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:45
34513 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:32
34541 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 16:10
34552 SDAH - CG LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)		 SUB 22:36
34554 SDAH-CG LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)		 SUB 23:19
34557 CG-SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:20
34711 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:00
34712 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 04:00
34713 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:35
34714 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 04:30
34715 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:15
34717 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:44
34730 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 12:50
34739 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 15:18
34752 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 22:20
34754 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 23:06
34757 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:20
34791 NMKA - SDAH LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:07
34811 DH - SDAH LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:00
34812 SDAH-DH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 03:54
34813 DH - SDAH LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:00
34814 SDAH-DH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:45
34815 DH - SDAH LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:40
34834 SDAH-DH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 12:35
34838 SDAH-DH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 14:10
34845 DH - SDAH LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 16:05
34858 SDAH-DH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 22:45
34859 DH SDAH LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:15
34860 SDAH DH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 23:42
34881 DH SONARPUR LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 09:22
34914 LKPR NMKA LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)		 SUB 04:08
34935 NMKA - LKPR LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 03:05
34936 LKPR - NMKA LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)		 SUB 23:47
34937 NMKA KWDP LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP)		 SUB 04:37
34938 KWDP NMKA LOCAL
 KAKDWIP (KWDP) - NAMKHANA (NMKA)		 SUB 22:57
37212 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:07
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
37521 NH-BDC LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:40
37555 NH - BDC LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 22:15
37557 NH-BDC LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 23:58
37655 HWH - MYM LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)		 SUB 12:45
37656 MYM-HWH LOCAL
 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 14:55
37742 KWAE-BDC LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:40
37827 HWH - BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 11:25
37829 HWH - BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 12:30
37912 KWAE-HWH LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:45
38302 MCA-HWH LOCAL
 MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38304 MCA HWH LOCAL
 MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:55
38321 HWH-MCA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MECHEDA (MCA)		 SUB 22:45
38402 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38404 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:25
38408 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:35
38453 HWH PKU LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)		 SUB 22:20
38455 HWH-PKU LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)		 SUB 23:25
38702 KGP HWH LOCAL
 KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38704 KGP HWH LOCAL
 KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
38801 HWH-MDN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)		 SUB 02:45
38802 MDN HWH LOCAL
 MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:15
38803 HWH MDN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)		 SUB 04:25
38832 MDN KGP LOCAL
 MIDNAPORE (MDN) - KHARAGPUR JN (KGP)		 SUB 22:55
40301 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 04:15
40302 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 03:55
40303 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 06:15
40304 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 04:15
40305 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 06:55
40306 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 04:35
40307 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 07:20
40308 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 05:15
40309 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 07:45
40310 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 06:00
40311 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 07:57
40312 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 06:30
40313 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 08:10
40314 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 06:55
40315 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 08:23
40316 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:05
40317 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 08:35
40318 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:25
40319 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 08:48
40320 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 08:05
40321 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 09:13
40322 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 08:25
40323 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 09:38
40324 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 08:35
40325 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 09:50
40326 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 09:05
40327 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 10:00
40328 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 09:25
40329 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 10:10
40330 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 09:45
40331 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 10:30
40332 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:05
40333 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 10:40
40334 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:15
40335 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 10:50
40336 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:25
40337 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 11:10
40338 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:45
40339 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 11:20
40340 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:55
40341 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 11:30
40342 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 11:15
40343 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 11:40
40344 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 11:25
40345 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 12:00
40346 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 11:35
40347 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 12:10
40348 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 12:00
40349 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 12:20
40350 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 12:15
40351 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 12:40
40352 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 12:45
40353 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 13:15
40354 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 13:30
40355 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 13:30
40356 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 13:45
40357 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 14:00
40358 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 14:15
40359 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 14:30
40360 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 14:30
40361 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 15:15
40362 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 15:00
40363 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 15:45
40364 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 15:10
40365 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 16:00
40366 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 15:30
40367 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 16:20
40368 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 15:50
40369 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 16:30
40370 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:10
40371 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 16:40
40372 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:20
40373 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:00
40374 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:30
40375 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:10
40376 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:50
40377 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:30
40378 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:10
40379 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:50
40380 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:20
40381 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 18:20
40382 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:40
40383 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 18:50
40384 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:50
40385 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 19:00
40386 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:10
40387 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 19:20
40388 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:30
40389 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 19:40
40390 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:40
40391 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:10
40392 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:50
40393 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:20
40394 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:10
40395 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:30
40396 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:30
40397 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:40
40398 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:50
40399 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 21:00
40400 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 20:00
40401 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 21:10
40402 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 20:10
40403 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 21:30
40404 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 20:30
40405 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 21:50
40406 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 21:15
40407 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 22:05
40408 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 21:30
40409 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 22:20
40410 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 22:00
40411 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 22:50
40412 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 22:30
40413 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 23:10
40414 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 22:45
40415 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 23:30
40416 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 23:15
40417 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 23:40
40418 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 23:30
40419 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 23:59
40420 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 23:45
40601 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 03:55
40602 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 03:55
40603 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 04:35
40604 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 04:30
40605 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 04:55
40606 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 04:50
40607 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 05:15
40608 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 05:05
40609 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 05:55
40610 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 05:50
40611 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 06:30
40612 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 06:40
40613 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 06:42
40614 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 06:55
40615 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 07:33
40616 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:25
40617 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 09:00
40618 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:50
40619 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 09:25
40620 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 08:25
40621 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 10:20
40622 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 08:45
40623 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 11:00
40624 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 09:40
40625 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 11:50
40626 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:55
40627 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 12:30
40628 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 11:30
40629 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 13:00
40630 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 12:20
40631 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 13:45
40632 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 13:00
40633 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 14:15
40634 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 13:50
40635 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 14:45
40636 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 14:25
40637 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 15:30
40638 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 15:05
40639 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 16:10
40640 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 15:45
40641 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 16:50
40642 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:30
40643 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 17:20
40644 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:00
40645 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 17:40
40646 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:30
40647 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 18:10
40648 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:10
40649 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 18:30
40650 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:50
40651 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 19:30
40652 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:25
40653 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 20:00
40654 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:45
40655 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 20:50
40656 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 20:15
40657 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 21:20
40658 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 21:15
40659 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 21:40
40660 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 22:15
40661 MSB-CGL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)		 SUB 22:35
40662 CGL-MSB EMU LOCAL
 CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 23:10
40751 MSB-CJ SEMI FAST
 CHENNAI BEACH (MSB) - KANCHIPURAM (CJ)		 SUB 05:35
40752 CJ-MSB EMU LOCAL
 KANCHIPURAM (CJ) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 06:10
40753 MSB-CJ EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - KANCHIPURAM (CJ)		 SUB 18:40
40754 CJ - MSB SEMI FAST
 KANCHIPURAM (CJ) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 09:15
40851 MSB-TMLP EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TIRUMALPUR (TMLP)		 SUB 07:07
40852 TMLP-MSB EMU LOCAL
 TIRUMALPUR (TMLP) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:00
40853 MSB-TMLP EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TIRUMALPUR (TMLP)		 SUB 15:00
40854 TMLP-MSB EMU LOCAL
 TIRUMALPUR (TMLP) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:40
40855 MSB-TMLP SEMI FAST
 CHENNAI BEACH (MSB) - TIRUMALPUR (TMLP)		 SUB 19:50
40856 TMLP-CGL-MSB EMU LOCAL
 TIRUMALPUR (TMLP) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:40
40951 MSB-CGL-AJJ EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)		 SUB 12:50
40952 AJJ-CGL-MSB-EMU LOCAL
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 04:45
40953 MSB-CGL-AJJ EMU FAST
 CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)		 SUB 18:00
40954 AJJ-CGL-MSB EMU FAST
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:25
40955 MSB-CGL-AJJ EMU
 CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)		 SUB 19:10
40956 AJJ-CGL-MSB LOCAL
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:40
41501 MSB - VLCY EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 06:00
41502 VLCY - MSB EMU LOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 06:50
41503 MSB - VLCY EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 06:20
41504 VLCY-MSB EMU LOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:10
41505 MSB - VLCY EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 06:40
41506 VLCY - MSB EMU LOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:30
41507 MSB - VLCY EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 07:00
41508 VLCY - MSB EMU LOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:50
41509 MSB - VLCY EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 07:20
41510 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 08:10
41511 MSB - VLCY EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 07:40
41512 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 08:30
41513 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 08:00
41514 MSB - VLCY EMU LOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 08:50
41515 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 08:20
41516 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 09:10
41517 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 08:40
41518 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 09:30
41519 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 09:00
41520 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 09:50
41521 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 09:20
41522 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:10
41523 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 09:40
41524 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:30
41525 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 10:00
41526 VLCY-MSB EMU LOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 10:50
41527 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 10:20
41528 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 11:10
41529 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 10:40
41530 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 11:30
41531 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 11:00
41532 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 11:50
41533 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 11:20
41534 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 12:10
41535 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 11:40
41536 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 12:30
41537 MSB-VLCY EMULOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)		 SUB 12:00
41538 VLCY-MSBEMULOCAL
 VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 12:50