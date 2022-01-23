Indian Railway: रेलवे ने कैंसिल कर दीं 1026 ट्रेनें, 10 ट्रेनों का आज बदला रूट, देखें लिस्ट

Indian Railways Cancelled Trains Today, 23 january 2022: भारतीय रेलवे (Indian Railway) हर रोज़ डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम संबंधित कारणों से सैकड़ों ट्रेनें रद्द करता है. जिसकी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिदिन दी जाती है. भारतीय रेलवे ने 22 जनवरी 2022 को 1026 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है.
रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के सुबह 8.30 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, रविवार को रेलवे ने 1026 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. वहीं, 24 को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. इसके अलावा रेलवे ने 10 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. वहीं, 15 ट्रेनों को रीशेड्यूल (rescheduled train) भी किया गया है. ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें.
रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.
Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द
|1026 trains cancelled [ Start Date: 23-Jan ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
|PEXP
|04:00
|00157 SAV-ANDI KISAN SPL
SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|03:40
|00971 KISAN SPECIAL
DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|05:30
|00979 KISAN SPECIAL
AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|04:45
|03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|03:30
|03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE)
|PSPC
|02:45
|03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|03:15
|03405 BGP-JMP DEMU PGR SPL
BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|12:25
|03406 JMP-BGP DEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)
|PSPC
|10:38
|03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|02:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03433 JMP-KIUL MEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|11:55
|03434 KIUL-JMP MEMU PGR SPL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|14:20
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:10
|03473 KGG-JMP DEMU PASS SPL
KHAGARIA JN. (KGG) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|11:25
|03474 JMP-KGG DEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - KHAGARIA JN. (KGG)
|PSPC
|09:30
|03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|22:20
|03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|23:30
|03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|04:00
|03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|04:55
|03593 PRR-ASN MEMU PGR SPL
PURULIA JN (PRR) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|14:25
|03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - PURULIA JN (PRR)
|PSPC
|10:52
|04129 FTP-CNB MEMU
FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|07:20
|04130 CNB-FTP MEMU
KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)
|PSPC
|18:25
|04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|02:50
|04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)
|PSPC
|16:32
|04181 SFG-CNB MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|06:10
|04182 CNB-SFG SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|14:50
|04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|07:05
|04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:55
|04355 LKO-BLM EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)
|PSPC
|18:45
|04453 DLI-ROK MEMU MEX SPL
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|09:40
|04456 ROK-DLI MEMU MEX SPL
ROHTAK JN (ROK) - DELHI (DLI)
|PSPC
|16:05
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05379 LJN-KSJ SPL EXP
LUCKNOWJN (LJN) - KASGANJ (KSJ)
|PSPC
|04:30
|05389 KSJ-FBD-EXP SPL
KASGANJ (KSJ) - FARRUKHABAD (FBD)
|PSPC
|21:15
|05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|06:05
|05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|19:25
|05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|14:08
|05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|18:05
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|12:45
|05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)
|PSPC
|15:15
|06425 QLN-TVC EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|PSPC
|15:55
|06431 KTYM-QLN EXP SPL
KOTTAYAM (KTYM) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|05:30
|06435 TVC-NCJ EXP SPL
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - NAGARCOIL JN (NCJ)
|PSPC
|18:00
|06469 CAN-CHV EXPRESS SPL
KANNUR (CAN) - CHARVATTUR (CHV)
|PSPC
|17:30
|06481 CLT-CAN EXPRESS SPL
KOZHIKKODE (CLT) - KANNUR (CAN)
|PSPC
|14:05
|06491 CHV-MAQ EXPRESS SPL
CHARVATTUR (CHV) - MANGALORE (MAQ)
|PSPC
|06:20
|06741 MASS-SPE MEMU SPL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|05:20
|06742 SPE-MASS MEMU SPL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|PSPC
|12:35
|07055 SC-UR
SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|09:35
|07056 UR-SC
UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|17:10
|07059 SC-UR
SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|18:30
|07060 UR-SC
UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|20:35
|07061 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:15
|07062 SC-MED
SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|09:50
|07069 MED-UR
MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|12:00
|07070 UR-MED
UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|14:15
|07071 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|16:55
|07072 SC-MED
SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|18:25
|07073 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|20:05
|07074 SC-MED
SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|21:30
|07075 UR-MED
UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|11:05
|07076 MED-UR
MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|13:45
|07077 SC-UR
SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|06:15
|07078 UR-SC
UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:10
|07245 MTM-GDV
MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)
|PSPC
|18:48
|07281 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|13:00
|07288 GTL-DHNE
GUNTAKAL JN (GTL) - DHONE (DHNE)
|PSPC
|11:40
|07289 DHNE-GY
DHONE (DHNE) - GOOTY (GY)
|PSPC
|13:20
|07290 GY-DHNE
GOOTY (GY) - DHONE (DHNE)
|PSPC
|14:40
|07291 DHNE-KRNT
DHONE (DHNE) - KURNOOL CITY (KRNT)
|PSPC
|16:45
|07292 KRNT-GTL
KURNOOL CITY (KRNT) - GUNTAKAL JN (GTL)
|PSPC
|08:30
|07577 MTM-SC
MACHELIPATNAM (MTM) - SECUNDERABAD JN (SC)
|TOD
|15:15
|07661 PASS
TIRUPATI (TPTY) - KATPADI JN (KPD)
|PSPC
|19:25
|07662 KPD-TPTY PASSENGER
KATPADI JN (KPD) - TIRUPATI (TPTY)
|PSPC
|06:15
|07673 NS-NDD
NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
|PSPC
|08:40
|07674 NDD-NS
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|11:45
|07757 PUSHPULL
KAZIPET JN (KZJ) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|05:30
|07758 PUSHPULL
HYDERABAD DECAN (HYB) - KAZIPET JN (KZJ)
|PSPC
|18:40
|07759 KLBG-SC MEMU
CHITTAPUR (CT) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|04:30
|07760 SC-KLBG
SECUNDERABAD JN (SC) - CHITTAPUR (CT)
|PSPC
|18:00
|07771 NARSAPUR-NDD
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|06:45
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07861 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|20:15
|07867 MTM-BZA
MACHELIPATNAM (MTM) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|03:20
|07869 MTM-GDV
MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)
|PSPC
|14:25
|07871 GDV-MTM
GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)
|PSPC
|20:35
|07873 RAL-TEL
REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)
|PSPC
|13:10
|07874 TEL-RAL
TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)
|PSPC
|14:20
|07875 RAL-TEL
REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)
|PSPC
|15:30
|07876 TEL-RAL
TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)
|PSPC
|16:40
|07880 GDV-MTM
GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)
|PSPC
|15:45
|07898 BZA-MTM
VIJAYAWADA JN (BZA) - MACHELIPATNAM (MTM)
|PSPC
|21:30
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08739 SDL BSP MEMU
SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|09:30
|08740 BSP-SDL MEMU
BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL)
|PSPC
|07:45
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11007 DECCAN EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - PUNE JN (PUNE)
|MEX
|07:00
|11008 DECCAN EXPRESS
PUNE JN (PUNE) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|MEX
|15:15
|11029 KOYNA EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:40
|11109 VGLB - LJN INTERCITY
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|06:15
|11110 LJN-VGLB INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|MEX
|16:40
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12071 CSMT-J JANSHATABDI EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - JALNA (J)
|JSH
|12:10
|12072 JANSHATABDI EXPRESS
JALNA (J) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|JSH
|08:30
|12139 SEWAGRAM EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - NAGPUR (NGP)
|SUF
|14:55
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12225 KAIFIAT EXP
AZAMGARH (AMH) - DELHI (DLI)
|SUF
|16:25
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12416 INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - INDORE JN. (INDB)
|SUF
|21:50
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|07:40
|12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|18:45
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13006 ASR-HWH MAIL
AMRITSAR JN (ASR) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|18:25
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13152 JAT-KOAA EXP
JAMMU TAWI (JAT) - KOLKATA (KOAA)
|MEX
|20:30
|13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN)
|MEX
|16:15
|13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|14:05
|13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)
|MEX
|23:07
|13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|21:40
|14004 NDLS-MLDT EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|18:00
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14229 PYGS-HW EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|23:35
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14606 JAT-HW EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|22:05
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15075 TRIVENI EXPRESS
SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|15:45
|15076 TRIVENI EXP
TANAKPUR (TPU) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|08:25
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15554 JYG-BGP EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - BHAGALPUR (BGP)
|MEX
|20:30
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|16366 NCJ-KTYM EXPRESS
NAGARCOIL JN (NCJ) - KOTTAYAM (KTYM)
|MEX
|13:00
|16610 MAQ-CLT EXPRESS
MANGALORE (MAQ) - KOZHIKKODE (CLT)
|MEX
|05:15
|17269 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
|MEX
|16:40
|17270 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|MEX
|09:40
|17435 KCG-KRNT
KACHEGUDA (KCG) - KURNOOL CITY (KRNT)
|MEX
|17:35
|17436 KRNT-KCG
KURNOOL CITY (KRNT) - KACHEGUDA (KCG)
|MEX
|07:00
|17617 CSMT-NED TAPOVAN EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - NANDED (NED)
|MEX
|06:15
|18203 DURG CNB EXP
DURG (DURG) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|MEX
|20:10
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)
|MEX
|10:15
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)
|MEX
|22:30
|18247 BSP-REWA EXP
BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)
|MEX
|19:20
|18248 REWA-BSP EXP
REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)
|MEX
|22:15
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII)
|MEX
|17:45
|20471 BKN PURI EXP
BIKANER JN (BKN) - PURI (PURI)
|SUF
|19:35
|20936 INDB - GIMB SUF
INDORE JN. (INDB) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|SUF
|23:30
|20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)
|JSH
|15:20
|20972 SHM UDZ EXP
SHALIMAR (SHM) - UDAIPUR (UDZ)
|SUF
|20:20
|22105 INDRAYANI EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - PUNE JN (PUNE)
|SUF
|05:40
|22106 PUNE-CSMT INDRAYANI EXP
PUNE JN (PUNE) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|SUF
|18:35
|22119 CSTM-KRMI TEJAS EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - KARMALI (KRMI)
|TEJ
|05:50
|22120 KRMI-CSTM TEJAS EXPRESS
KARMALI (KRMI) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|TEJ
|14:40
|22197 PRATHAM S SS EXP
KOLKATA (KOAA) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|SUF
|07:25
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22844 PNBE BSP SF EXP
PATNA JN (PNBE) - BILASPUR JN (BSP)
|SUF
|00:10
|22910 PURI - BL SPL
PURI (PURI) - VALSAD (BL)
|SUF
|00:30
|31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:10
|31192 KLYM - NH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:46
|31232 BP -SDAH LOCAL
BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:42
|31233 SDAH-BP LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|13:42
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:12
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:05
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31419 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|10:45
|31426 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|12:00
|31445 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|22:22
|31447 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:15
|31450 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:15
|31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|04:35
|31512 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:22
|31514 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:46
|31541 SDAH- STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|22:40
|31542 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:45
|31612 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31629 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|22:08
|31631 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|22:50
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|31725 RHA - KNJ
RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|22:20
|31726 KNJ-RHA LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|23:25
|31741 RHA - GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE)
|SUB
|04:42
|31811 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|03:20
|31812 KNJ - SDAJ LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31844 KNJ-SDAH LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:17
|31911 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)
|SUB
|04:20
|31912 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:50
|32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:07
|32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:58
|32249 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|22:23
|33311 BT-HNB LOCAL
BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|04:03
|33320 HNB BT LOCAL
HASANABAD (HNB) - BARASAT (BT)
|SUB
|22:24
|33325 BT HNB LOCAL
BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|22:13
|33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|07:45
|33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)
|SUB
|09:28
|33382 GBG-BT LOCAL
GOBARDANGA (GBG) - BARASAT (BT)
|SUB
|22:15
|33512 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:03
|33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:48
|33533 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|22:15
|33651 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
|SUB
|04:45
|33657 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
|SUB
|12:00
|33658 HB - SDAH LOCAL
HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|33659 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
|SUB
|13:32
|33660 HB - SDAH LOCAL
HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:58
|33711 RHA - BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33712 BNJ - RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|04:18
|33738 BNJ-RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|23:09
|33739 RHA-BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:12
|33811 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|03:15
|33812 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|02:58
|33813 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33814 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:25
|33815 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:55
|33859 SDAH - BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|22:34
|33860 BNJ - SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:40
|33861 SDAH - BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:00
|33863 SDAH - BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:40
|34111 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:45
|34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|03:45
|34114 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|04:36
|34161 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:16
|34163 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:04
|34164 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|22:04
|34165 KBGB-SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:56
|34166 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|23:00
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34352 SPR - CG LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
|SUB
|04:50
|34362 SPR CG - LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
|SUB
|14:53
|34411 SPR - SDAH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|04:15
|34436 SDAH-SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|22:27
|34511 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:45
|34513 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:32
|34541 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|16:10
|34552 SDAH - CG LOCAL
SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)
|SUB
|22:36
|34554 SDAH-CG LOCAL
SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)
|SUB
|23:19
|34557 CG-SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:20
|34711 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34712 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:00
|34713 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:35
|34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:30
|34715 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:15
|34717 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:44
|34730 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|12:50
|34739 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:18
|34752 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|22:20
|34754 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|23:06
|34757 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:20
|34791 NMKA - SDAH LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:07
|34811 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34812 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|03:54
|34813 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:00
|34814 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:45
|34815 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34834 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|12:35
|34838 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|14:10
|34845 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|16:05
|34858 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|22:45
|34859 DH SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:15
|34860 SDAH DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|23:42
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|04:08
|34935 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|03:05
|34936 LKPR - NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|23:47
|34937 NMKA KWDP LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP)
|SUB
|04:37
|34938 KWDP NMKA LOCAL
KAKDWIP (KWDP) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|22:57
|37212 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:07
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37555 NH - BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:15
|37557 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:58
|37655 HWH - MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|SUB
|12:45
|37656 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|14:55
|37742 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37827 HWH - BWN LOCAL
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CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:30
|40647 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|18:10
|40648 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:10
|40649 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|18:30
|40650 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:50
|40651 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|19:30
|40652 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:25
|40653 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|20:00
|40654 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:45
|40655 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|20:50
|40656 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|20:15
|40657 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|21:20
|40658 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|21:15
|40659 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|21:40
|40660 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|22:15
|40661 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|22:35
|40662 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|23:10
|40751 MSB-CJ SEMI FAST
CHENNAI BEACH (MSB) - KANCHIPURAM (CJ)
|SUB
|05:35
|40752 CJ-MSB EMU LOCAL
KANCHIPURAM (CJ) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|06:10
|40753 MSB-CJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - KANCHIPURAM (CJ)
|SUB
|18:40
|40754 CJ - MSB SEMI FAST
KANCHIPURAM (CJ) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:15
|40851 MSB-TMLP EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TIRUMALPUR (TMLP)
|SUB
|07:07
|40852 TMLP-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:00
|40853 MSB-TMLP EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TIRUMALPUR (TMLP)
|SUB
|15:00
|40854 TMLP-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:40
|40855 MSB-TMLP SEMI FAST
CHENNAI BEACH (MSB) - TIRUMALPUR (TMLP)
|SUB
|19:50
|40856 TMLP-CGL-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:40
|40951 MSB-CGL-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|12:50
|40952 AJJ-CGL-MSB-EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:45
|40953 MSB-CGL-AJJ EMU FAST
CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|18:00
|40954 AJJ-CGL-MSB EMU FAST
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:25
|40955 MSB-CGL-AJJ EMU
CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|19:10
|40956 AJJ-CGL-MSB LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:40
|41501 MSB - VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|06:00
|41502 VLCY - MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|06:50
|41503 MSB - VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|06:20
|41504 VLCY-MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:10
|41505 MSB - VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|06:40
|41506 VLCY - MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:30
|41507 MSB - VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|07:00
|41508 VLCY - MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:50
|41509 MSB - VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|07:20
|41510 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:10
|41511 MSB - VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|07:40
|41512 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:30
|41513 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|08:00
|41514 MSB - VLCY EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:50
|41515 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|08:20
|41516 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:10
|41517 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|08:40
|41518 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:30
|41519 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|09:00
|41520 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:50
|41521 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|09:20
|41522 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:10
|41523 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|09:40
|41524 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:30
|41525 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|10:00
|41526 VLCY-MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:50
|41527 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|10:20
|41528 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:10
|41529 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|10:40
|41530 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:30
|41531 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|11:00
|41532 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:50
|41533 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|11:20
|41534 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:10
|41535 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|11:40
|41536 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:30
|41537 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELACHERY (VLCY)
|SUB
|12:00
|41538 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:50