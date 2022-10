Indian Railways: रेलवे की इनकम होगी बूस्ट, 3 साल में बनाए जाएंगे 100 से अधिक कार्गो टर्मिनल

माल की सुचारू आपूर्ति के लिए रेल मंत्रालय ने 100 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित करने का फैसला लिया है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक अबतक 15 गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल शुरू किए जा चुके हैं. इसके साथ 96 अन्य स्थानों की अंतिम पहचान भी कर ली गई है.

X

100 cargo terminal to get built in coming 3 years