'हमें न बताएं, हम जानते हैं क्या करना है?', UN में भारत के एम्बेसडर ने इस देश के राजदूत की लगाई क्लास

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने गुरुवार को यूके और उत्तरी आयरलैंड में डच राजदूत की जमकर फटकार लगाई है. दरअसल, डच राजदूत कारेल वैन ऑस्टेरोम ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पर भारत की दूरी बनाने पर सवाल उठाया था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, कृपया हमें न बताएं. हम जानते हैं कि हमें क्या करना है.

टीएस तिरुमूर्ति ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष रखा. उन्होंने कहा, यूक्रेन-रूस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा. उन्होंने कहा, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है. जब टीएस तिरुमूर्ति ने अपने बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया. तो डच राजदूत कारेल वैन ऑस्टेरोम ने इस पर यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत की दूरी बनाने पर सवाल उठाया. इसके जवाब में टीएस तिरुमूर्ति ने डच राजदूत की फटकार लगा दी.

Kindly don’t patronize us Ambassador. We know what to do.