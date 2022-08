Pitch Black मिलिट्री ड्रिल में पहुंची भारतीय वायुसेना, करेंगे जंग की प्रैक्टिस

ऑस्ट्रेलिया में चल रहे अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक (Excercise Pitch Black 2022) में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना के चार सुखोई-30 लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं. इसके अलावा दो सी-17 परिवहन विमान भी पहुंचे हैं. 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक चलने वाले इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कई देश शामिल हो रहे हैं.

#ExPitchBlack22#IAF & 16 other Air Forces will be participating with over 100 aircraft & 2500 military personnel for one of the biggest military exercises in the southern hemisphere.



Watch this space for more updates from the Land Down Under.@AusAirForce#GameOn pic.twitter.com/y0a0lOJsJO