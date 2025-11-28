'किसानों के हित से समझौता नहीं होना चाहिए...', अमेरिकी आयात नीति को लेकर सांसदों ने केंद्र से जताई चिंता

अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों पर संसदीय समिति की बैठक में तीखी चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक़, बैठक की शुरुआत ही इस बड़े सवाल से हुई - जब अमेरिका खुद को भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दोस्त कहता है, तो फिर भारतीय सामान पर टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है? इस पर वाणिज्य मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सांसदों ने कई मुद्दों पर कड़ी पूछताछ जारी रखी.

सदस्यों ने साफ कहा कि अमेरिका से कृषि उत्पादों के इंपोर्ट पर फैसला लेते समय सरकार को भारतीय किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए. समिति ने यह भी पूछा कि अमेरिकी ‘ट्रंप टैरिफ’ का भारत के फ़ार्मा, टेक्सटाइल्स और जेम्स-एंड-ज्वैलरी सेक्टर पर असल असर क्या पड़ा है.

गिरते रुपये पर भी सवाल उठे. सांसदों ने पूछा कि डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होते रुपये को सरकार कैसे संभाल रही है और इसके एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. टेक्सटाइल्स और जूट उद्योग की स्थिति पर चिंता जताते हुए सदस्यों ने कहा कि जब देश में उत्पादन बढ़ रहा है, तो ये सेक्टर दबाव में क्यों हैं? व्यापारियों की लेवल प्लेयिंग फील्ड की शिकायत भी सामने रखी गई.

सरकार ने समिति को बताया कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत के निर्यात में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज हुई है. हालांकि सांसदों ने कहा कि जमीन पर चुनौतियां अब भी मौजूद हैं और इन्हें जल्द संबोधित करना जरूरी है.

अब 16 दिसंबर को समिति की अगली बैठक होगी, जिसमें विदेश मंत्रालय अपना पक्ष रखेगा. इसके बाद टेक्सटाइल्स मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और उद्योग संगठनों की बात भी सुनी जाएगी. यानी भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों की यह संसदीय समीक्षा अभी लंबी चलने वाली है.

